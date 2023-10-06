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曾獲日本芥川獎作家李琴峰在芝加哥遭攻擊 提醒亞裔注意安全

中央社台北6日電
李琴峰。圖／聯合文學提供
李琴峰。圖／聯合文學提供

2021年以「彼岸花盛開之島」獲日本芥川獎的台灣旅日作家李琴峰今天表示，她訪美期間遭路人攻擊，雖沒受傷，但這是當今美國社會歧視亞裔人種的縮影，有必要提醒大家留意。

李琴峰在社群網站臉書（Facebook）表示，9月28日在芝加哥時，在路上沒來由被路人打了一拳，由於對方是青少女，她原本認為報案也沒用，但和其他作家聊過後，覺得還是須好好寫出過程。

她說，她雖沒受傷，但這不是她一人的事、不是個別事件，而是當今美國社會歧視亞裔人種（特別是亞裔女性）的縮影。

李琴峰在文中提及，2022年紐約地鐵有亞裔女性遭推落鐵軌，被列車輾斃。犯人不認識被害人，被害人遇害就只因為是亞裔女性。

她說，就算在看似和平的小鎮愛荷華城，一群亞洲女性作家也曾遭遇種族歧視，走在路上突然被男性遊民辱罵許多種族歧視的難聽話語，韓國女性作家甚至被吐口水，「她就只是走在路上而已」。

李琴峰表示，事發後她以英文書寫過程發在網路，有台灣女性朋友私訊分享在歐美國家被青少年扔石頭經驗，她才意識到這「不是單一個案」。

她說，她真的沒事，「只是輕輕一拳，有點痛，但沒受傷，不用看醫生，也沒什麼心理創傷」，這不是任何人的錯或責任（除了攻擊她的加害者之外），她無意責怪任何人。

種族歧視 亞裔 地鐵

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