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氣候變遷風險增導致開銷變重 急難預備金要準備更多

記者顏伶如／即時報導
天災頻繁，緊急預備金儲蓄需要準備更多。圖為紐約市上月大雨造成的淹水災害。（美聯社）
天災頻繁，緊急預備金儲蓄需要準備更多。圖為紐約市上月大雨造成的淹水災害。（美聯社）

對於存款不多的民眾來說，萬一遇到野火、洪災或極度高溫等狀況是否足以因應，房子若被龍捲風吹倒，有沒有錢可以安排棲身之所？華盛頓郵報6日報導，氣候變遷風險升高，一旦發生災難開銷昂貴，例如汽車必須大幅翻修，民眾的急難預備金儲蓄必須準備更多。

理財網站Bankrate調查發現，美國成年人當中每五名受訪者就有三人表示，過去十年裡曾因極端氣候事件而荷包失血。至於哪些項目開銷最高，32%受訪者說是能源花費，其次是停電等因素導致食物腐壞。房屋毀損、收入減少、汽車損壞、醫藥費、接到緊急撤離通知後的相關花費等，也是受訪者列舉的花錢項目。

財政部報告分析，低收入族群面對氣候變遷衝擊，財務影響尤其深刻。華盛頓郵報報導，民眾雖然無法為所有極端氣候問題預先規畫可能開銷，但以下措施有助於降低財務壓力：

將極端氣候開銷納入急難預備金

非營利消費者權益保護機構「全國信貸顧問基金會」(National Foundation for Credit Counseling)媒體關係及會員部資深副總監麥克萊利(Bruce McClary)，民眾可以預估萬一遇到極端氣候或其他天災，可能面臨哪些花費。

即使已經購買了保險，在獲得保險公司理賠之前，還是需要準備一筆應急存款。另外，消費者應該查看存款是否足以應付保險公司規定的自付額(deductibles)，如果答案是否定的，不妨研究如何與受災戶協助團體聯繫。

麥克萊利說，聯邦緊急事故管理總署(FEMA)、紅十字會(American Red Cross)及某些社區團體都能在災難過後為災民提供援助。

辦理銀行手續從紙版改為電子版

萬一發生嚴重暴風雨，紙版支票的郵寄或前往銀行辦理可能受到影響，民眾不妨提前改用數位方式。

知道保險公司的理賠清單

麥克萊利說，除了手邊要有急難預備存款，民眾還要清楚知道遇到不同狀況時，保險公司的理賠規定為何。租屋者則應購買租屋保險。一般房屋保險與租屋保險對於淹水都不理賠，消費者必須另外購買淹水保險。

購買人壽保險

某些民眾盡量避談生死大事，但茂宜島(Maui)野火一口氣奪走115條人命。專家指出，民眾要考慮萬一遇到不測，身後留下家人經濟問題如何解決，即使購買金額不高的定期壽險(term life)也有助益。

保險 氣候變遷 華盛頓郵報

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