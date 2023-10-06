川普稱有總統豁免權 要求法官駁回聯邦選舉案訴訟

前總統川普。(路透)

前總統川普 今天向法官提交動議，要求駁回司法部 在2020年美國大選干擾案中對他的全部指控，理由是當時他是總統、所有言行都受到總統豁免權的保護。

法新社報導，在爭取代表共和黨出征2024年總統大選的角逐中，位居領先地位的川普，預定明年3月在華盛頓接受審判，罪名是密謀推翻民主黨人拜登 在2020年11月勝選的結果。

川普的律師們向華府聯邦地區法院法官楚坎（Tanya Chutkan）提交一份52頁的動議，聲稱那些指控應該駁回。

他們說：「法院應該基於總統豁免權駁回起訴，不可再訴。」

法律觀察家認為，川普引用總統豁免權為自己辯護，成功的可能性不大，但隨著論戰進入保守派主導的聯邦最高法院，可能會讓審判開始的時間延遲。

川普在其他案件中，企圖使用所謂的「絕對豁免權」試著為自己辯護，但遭法官拒絕，不過聯邦最高法院從未對前總統是否可免受刑事起訴做出直接裁決。

川普是美國史上第一位面臨刑事起訴的前總統。

川普的律師們引用聯邦最高法院處理前總統尼克森（Richard Nixon）的案子為例，稱法律賦予總統在其職權範圍外圍之內的行為「絕對豁免權」。

他們說：「川普的行為不僅是在職權外圍之內，更是他身為總統的核心職責所在，而現在的政府卻打破了長達234年的慣例起訴他。」

他們認為，川普身為領導人，有責任「確保選舉的完整性」，並有權挑戰2020年大選的結果。

川普的行為絕對應免受起訴，法院應駁回訴訟。