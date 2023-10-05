遲來的秋季 洛磯山脈以東周末變天 東北降雨增強

氣象預報指出，全美多地本周末將變天，揮別炎熱夏季。(路透)

氣象預報指出，全美多地本周末即將變天，正式揮別炎熱夏季，民眾要改穿毛衣了。

其實明尼蘇達州雙子城地區的天氣早該轉涼，以往這時節日均溫為舒適的華氏56.7度，但今年此時卻宛如夏季，甚至記錄到92度高溫 。

而且這種反差不只出現在明尼蘇達，氣象預報中心(Weather Prediction Center)的氣象學者拉瑪斯(Alex Lamars)表示，周末一股冷空氣將影響洛磯山脈以東幾乎所有地區。

大湖區、俄亥俄河谷地和東北部各州這兩天下午的高溫約比平均氣溫高出15到25度，但情況將在6日及周末改變，東半部各州到東岸的溫度可能降至均溫以下約10到20度。

冷空氣吹拂的同時，東北部分地區的降雨量恐因熱帶風暴菲利普(Philippe)而增強，可能打亂許多人的秋季慶祝活動。

雖然氣溫預期會低於均值，但東部僅少數地區可能測得創紀錄低溫 ；反觀西部氣溫仍將持續高於均值，可能會追平或打破十多項每日高溫紀錄。

拉瑪斯說，對某些人來說，冷空氣是入秋的象徵，尤其在中部和東北部各州，前述地區經歷了有史以來最溫暖的秋天。

這種溫和的天氣模式在史上第三個最熱夏季之後出現，即將抵達的秋季空氣將緩解墨西哥 灣沿岸的酷暑，尤其是路易斯安納州，該州今年經歷了史上最熱夏季。

拉瑪斯表示，紐奧良上次氣溫低於65度是在5月2日，未來數日當地氣溫預料落在65度以下。

德州和佛羅里達州經歷了第二熱的酷夏後，也即將轉涼。

拉瑪斯表示，「休士頓上次出現65度以下的低溫是在5月8日，本周末氣溫可能降到55度到60度之間。」

休士頓、紐奧良和墨西哥灣沿岸地區多處度過悶熱夏季，刷新連續數小時高溫破110度的紀錄，本周末的冷氣團將讓前述區域更加乾燥，濕度將降至4月及5月初以來新低。