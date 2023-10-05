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改口？ 川普：願意暫時擔任眾院議長 直到新人選產生

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改口？ 川普：願意暫時擔任眾院議長 直到新人選產生

記者顏伶如／即時報導
前總統川普5日告訴福斯新聞他不排除接受擔任短期的眾院議長。圖為川普4日到紐約法院聽審。(路透)
前總統川普5日告訴福斯新聞他不排除接受擔任短期的眾院議長。圖為川普4日到紐約法院聽審。(路透)

眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)遭同僚提案罷免後，身為眾院多數的共和黨群龍無首，議程陷入停擺，前總統川普5日對福斯數位新聞(Fox News Digital)表示，願意暫時遞補議長空缺，在共和黨內扮演「團結者」(unifier)角色，直到新任議長人選產生。他表示，10日將前往華府，到國會山莊與眾院共和黨團成員見面。

美國法律並未規定眾院議長須由現任眾議員出任，但國會史上不曾出現並非眾議員的議長。共和黨陣營過去就曾出現請川普擔任眾院議長的建議，但川普明確表態毫無興趣。

可能暫代1至3個月

川普說，如果共和黨內部遲遲未能獲得共識，他暫代議長的時間可能是「30天，60天或90天」。他強調，這麼做都是為了黨，但焦點還是會放在2024年選舉。

保守派要角蓋茨(Matt Gaetz)2日晚間提出罷黜議長動議(motion to vacate)，3日下午迅速交付表決，罷免案以216票對210票通過。北卡羅來納州聯邦眾議員麥亨利(Patrick McHenry)被任命為眾院臨時議長(speaker pro tempore)，某些共和黨人士則主張應提名川普出任議長。

此前各界說法都指川普並無領導眾院的意願，但川普5日受訪時卻逆轉說：「我被徵詢出任眾院議長，擔任團結者，因為我在國會有很多朋友。」川普說：「他們問我說，如果他們無法湊齊票數，我是否願意出任議長，直到他們找到長期人選為止，畢竟我正在參選總統。」

川普出馬：非我主動

川普表示：「他們問我是否可以為了黨而暫時擔任議長，直到他們有結論為止。我這麼做並不是我有主動意願，而是在他們無法找到結果的情況下，必須要這麼做。」

川普在訪問中並未透露前來徵詢的人是誰，不過，過去幾天，多名共和黨眾議員都曾表示想請川普出馬當眾院議長。

麥卡錫下台後，眾院司法委員會主席喬登(Jim Jordan)、眾院多數黨領袖史卡利斯(Steve Scalise)、共和黨研究委員會(Republican Study Committee)主席赫恩(Kevin Hern)接連宣布角逐議長；消息人士說，川普與喬登非常要好，與史卡利斯也關係密切。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

川普 眾院 共和黨

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