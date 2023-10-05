阿肯色州長的1.9萬講台買太貴了嗎？議員喊徹查

阿肯色州共和黨籍州長桑德斯。(美聯社)

阿肯色州 州長桑德斯 (Sarah Huckabee Sanders)近日因為一件意想不到的物件引起關注：她的1.9萬美金講台。

桑德斯之前因為在川普任下成為白宮新聞發言人引起全國關注，但最近她回到新聞風暴中心的原因，是被質疑她所使用的講台太貴了。美聯社報導，這座講台在本年六月購入，使用的是州的信用卡，要價1萬9029元美金。這個講台是木製的，帶有藍色的檯面和邊框。阿肯色州共和黨 上個月給這個講台做了報銷。

發起這項審查請求的是阿肯色州的共和黨籍參議院希基(Jimmy Hickey)，他認為處理講台購置問題，需要立法審計部門的介入。

這個講台的價錢還引起了阿肯色州全州廣泛的關注，就連該州最大的報紙Arkansas Democrat-Gazette，都在上周使用頭版刊登了這個講台的照片，探究關於講台的價格、購買方式、甚至：它到底是否真的存在。

面對質疑，桑德斯回應稱，「人們想要製造一個不存在的爭議」，並且解釋說款項州政府已經都報銷好了。