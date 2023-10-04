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諾貝爾獎得主巴汶帝自曝 大學首次化學考試不及格

中央社華盛頓4日綜合外電報導
2023年諾貝爾化學獎共同得主之一巴汶帝（Moungi G. Bawendi）。歐新社
2023年諾貝爾化學獎共同得主之一巴汶帝（Moungi G. Bawendi）。歐新社

2023年諾貝爾化學獎共同得主之一巴汶帝（Moungi G. Bawendi）今天告訴記者，他大學時首次化學考試其實沒有及格，而且成績是全班最低。

法新社報導，美國麻省理工學院（MIT）教授巴汶帝今天與學者布魯斯（Louis E. Brus）及艾吉莫夫（Alexei I. Ekimov）共同榮獲諾貝爾化學獎，他們因為「量子點的發現與合成」獲得表彰。

但巴汶帝回憶說，他大學時首次化學考試沒有及格，那次經驗幾乎「摧毀」他。在中學時期，巴汶帝曾於科學方面表現出色，堪稱易如反掌。

在1970年代末，巴汶帝就讀哈佛大學（Harvard University），在大學首次化學考試時卻猛然遭遇挫敗。

巴汶帝今天告訴記者，他當時已習慣不必為考試而學習，在大學首次化學考試時，他因為巨大考試會場及嚴肅監考人員而感到膽怯。

他回憶說，他當時看了第一個題目，解答不出來，看到第二個題目時，他也想不出答案。最後他只拿到20分，是全班最低分。

巴汶帝說：「當時我想說，我的天啊，這是我的末日，我在這裡幹什麼？」

儘管巴汶帝當時熱愛化學，他並不了解準備考試之道，但他後來很快就找到方法，之後幾乎每場考試都拿100分。

據報導，他想要向年輕人傳達一個簡單訊息，那就是要「堅持不懈」，別讓挫折「摧毀你」。

諾貝爾 哈佛大學 MIT

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