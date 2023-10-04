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中國字節跳動高層調至TikTok 兩黨參議員喊查

中央社華盛頓3日綜合外電報導
2名聯邦參議員今天表示，短影音應用程式TikTok最近決定從中國母公司「字節跳動」（ByteDance）聘任數名高階主管，他們正對此展開調查。美聯社
2名聯邦參議員今天表示，短影音應用程式TikTok最近決定從中國母公司「字節跳動」（ByteDance）聘任數名高階主管，他們正對此展開調查。美聯社

2名聯邦參議員今天表示，短影音應用程式TikTok最近決定從中國母公司「字節跳動」（ByteDance）聘任數名高階主管，他們正對此展開調查。

路透報導，民主黨籍參議員布魯曼索（Richard Blumenthal）和共和黨籍參議員布萊克本（Marsha Blackburn）在給TikTok執行長周受資的信中表示，此次人事調動進一步引發「TikTok的營運獨立性，以及其美國用戶資安的疑慮」。

信中提到：「這次人事變動給人一種印象，即TikTok試圖保有字節跳動對TikTok的影響力，同時又想避免引人質疑。」2名參議員要求TikTok提供從中國字節跳動調至美國的員工須遵守的詳細安全協議。

TikTok表示，該公司樂於向參議員說明實際聘任做法。一名發言人表示：「在一個大型的全球性組織中，員工在職涯中從事不同產品或不同地區的工作並不罕見。」

全美有超過1.5億人使用TikTok，出於對中國政府影響力的擔憂，美國議員呼籲在全美禁用TikTok。

讓拜登政府得以禁止TikTok的法案仍卡關國會。民主黨籍聯邦參議員肯特威爾（Maria Cantwell）一直在與白宮和其他議員共同研議修訂一項法案，盼解決對TikTok和其他外資應用程式的顧慮。

TikTok 參議員 民主黨

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