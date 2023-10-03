30年期房貸利率直奔8% 比疫情時購屋每月多還930元

美國30年期房貸固定利率3日已上升至7.72%，繼續朝8%大關前進。（美聯社）

根據「每日房貸新聞」的數據，受歡迎的美國30年期房貸固定利率平均值3日已上升至7.72%，繼續朝8%大關前進。

美國房貸利率是跟著美國10年期公債殖利率 上升，後者在本周繼續上揚至4.8%，創16年來新高，反映美國經濟數據強勁。從2020年底以來，美國房貸利率就沒有攀升至如此高的水準。

在今年初，美國30年期房貸固定利率下滑至6%左右，促使春季房地產市場景氣短暫活絡。但房貸利率在夏季又逐步升高，導致房市銷售下滑，儘管需求維持強勁。當前的趨勢顯示房貸利率會繼續上揚，可能突破8%。

美國聯準會（Fed）在9月下旬宣布維持基準利率不變，但暗示年底前可能還有一次升息，而且預期明年降息次數較少。投資人正等待10月第一周的經濟數據出爐。

較高的房貸利率已衝擊民眾的購屋能力，進而衝擊新屋與成屋銷售市場。雖然建商受惠於成屋供應吃緊，但房貸利率高漲已成隱憂。建商信心在9月下滑至負值，為五個月來首見。

以目前的房貸利率而言，購屋者如果買進40萬美元的房子，支付了20%的頭期款，並且借入30年期固定利率貸款 ，現在每月要付的房貸費用會比在新冠疫情 高峰時的3%房貸利率高出約930美元。