川普出庭發文罵書記官「不要臉」 法官祭禁言令

美國前總統川普出庭資產浮報案受審，休庭時發文大罵影射書記官「不要臉」，遭法官恩格隆祭禁言令。圖為紐約街頭藝人模仿川普。（路透）

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國前總統川普 （Donald Trump）10月2日出庭資產浮報案接受審訊，休庭時在社群平台影射書記官有立場，大罵對方「不要臉」（disgraceful），遭法官恩格隆（Arthur Engoron）祭禁言令。

川普因涉嫌浮報資產以自肥，遭紐約州 檢察長詹樂霞（Letitia James）起訴。川普於當地時間10月2日出庭受審。

休庭時，川普在自創社群「真相媒體」（Truth Social）發文攻擊法庭書記官，雖然未指名道姓，但川普稱該女子是參議院民主黨 領袖舒默（Chuck Schumer）的「女友」，同時配上一張兩人在一起的照片，甚至大罵「真不要臉！案子應該立刻撤銷。」

法官恩格隆得知此事後在庭上警告，「其中一名被告在社群平台散播有關本庭員工的不實人身攻擊。我已經要求該名被告刪除貼文，然而，內容顯然通過電子郵件經上百萬人傳閱。」

對此，恩格隆命令檢察官及被告雙方，「未來不得以貼文、電郵或發言等形式公開發表關於庭上員工的言論，凡有違規將受到嚴重制裁。」

恩格隆也重話說到，「針對我庭上員工的人身攻擊是不可接受且不恰當的，下次不會再容忍這種事發生。」

當下川普也毫不閃躲和法官四目相對。