4000元租屋：紐約住套房 台積電美廠近郊住泳池屋

紐約市租金水準創歷史新高，4000美元可能只能租到一間studio。示意圖。(網路照片)

財經網站CNBC報導，公寓供應持續短缺但租賃需求穩居高位導致紐約市租金 水準創歷史新高；根據租賃平台Zumper，紐約市一房公寓的租金中位數在9月突破了4000美元。

房仲業者Douglas Elliman說，曼哈頓地區9月的平均租金甚至高達5552美元。即使能找到稍稍便宜一點的選擇，但仍需為狹小空間付出高昂代價，例如因流行天后泰勒絲 （Taylor Swift）住過而大大出名的格林威治村，月租3985美元可租到一間500平方呎（大約14坪）的無隔間大套房。

付4000美元分別能在美國各地租到什麼樣的屋子呢？Zumper整理如下：

紐約州紐約市：無隔間大套房，500平方呎，月租3985美元，每平方呎租金7.97美元。

亞歷桑那州Scottsdale（距台積電美國廠車行約45分鐘）：帶游泳池的房屋，1896平方呎（約53坪大），月租3700美元，每平方呎租金1.95美元。

德州奧斯汀（距特斯拉超級工廠車行約25分鐘）：地點便利的兩臥室房屋，2147平方呎（約60坪大），月租4000美元，每平方呎租金1.86美元。

佛羅里達州邁阿密：兩房豪華公寓，1123平方呎（約31坪大），月租4000美元，每平方呎租金3.56美元。

科羅拉多州丹佛：四臥室房屋，2027平方呎（近57坪大），月租3700美元，每平方呎租金1.83美元。