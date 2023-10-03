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車價「大幅回落」3年來最佳購車時機出現

4000元租屋：紐約住套房 台積電美廠近郊住泳池屋

編譯季晶晶／即時報導
紐約市租金水準創歷史新高，4000美元可能只能租到一間studio。示意圖。(網路照片)
紐約市租金水準創歷史新高，4000美元可能只能租到一間studio。示意圖。(網路照片)

財經網站CNBC報導，公寓供應持續短缺但租賃需求穩居高位導致紐約市租金水準創歷史新高；根據租賃平台Zumper，紐約市一房公寓的租金中位數在9月突破了4000美元。

房仲業者Douglas Elliman說，曼哈頓地區9月的平均租金甚至高達5552美元。即使能找到稍稍便宜一點的選擇，但仍需為狹小空間付出高昂代價，例如因流行天后泰勒絲（Taylor Swift）住過而大大出名的格林威治村，月租3985美元可租到一間500平方呎（大約14坪）的無隔間大套房。

付4000美元分別能在美國各地租到什麼樣的屋子呢？Zumper整理如下： 

紐約州紐約市：無隔間大套房，500平方呎，月租3985美元，每平方呎租金7.97美元。

亞歷桑那州Scottsdale（距台積電美國廠車行約45分鐘）：帶游泳池的房屋，1896平方呎（約53坪大），月租3700美元，每平方呎租金1.95美元。

德州奧斯汀（距特斯拉超級工廠車行約25分鐘）：地點便利的兩臥室房屋，2147平方呎（約60坪大），月租4000美元，每平方呎租金1.86美元。

佛羅里達州邁阿密：兩房豪華公寓，1123平方呎（約31坪大），月租4000美元，每平方呎租金3.56美元。

科羅拉多州丹佛：四臥室房屋，2027平方呎（近57坪大），月租3700美元，每平方呎租金1.83美元。

租金 紐約市 泰勒絲

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