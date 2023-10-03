外太空扔垃圾？報廢衛星亂漂 碟網挨罰15萬

(路透)

衛星電視公司碟網（Dish Network）去年報廢一顆衛星後，任它漂浮在地球軌道附近，違反「外太空 不得丟棄垃圾」政策，遭聯邦通訊委員會（FCC）處罰15萬元。這是FCC首度開罰。

大於1毫米的太空垃圾已逾百萬件，FCC執法處處長易高爾（ Loyaan Egal）2日指出，網碟報廢的衛星離保留給衛星作業的地點太近，升高了損壞衛星通訊系統的風險，就像所有地球軌道上的廢棄裝置一樣，會危害「我國地面及太空通訊系統。」

FCC加強執法的背景是，去年為止，地球軌道上約有5500顆還在運作的人造衛星，未來10年內，還有好幾千顆要加入「營運」行列，很多人造衛星的壽命不長，壽終之後，不離開軌道的話，可能撞上其他「正常」衛星，撞出一堆太空垃圾。

人造衛星除了傳送電視節目訊號，也能提供電話和網路服務，驅動導航系統，也幫氣象學家研究大氣層的變化。

碟網公司在回聲星-7號衛星（EchoStar-7 satellite）作廢後，按說該把它送到比它原所在高300公里的「墳場軌道」上，碟網卻只把它升高了122公里，違反當初它與FCC簽訂的協約。回聲星衛星的作用是傳送電視節目訊號給地面上的訂戶。

易高爾說，衛星營運越來越普遍，太空經濟也在加速發展，「我們一定要確保所有業者遵行自己的承諾。」

FCC說，2002年升空就位的的回聲星-7號2022年5月除役時，推進力不夠，無法飛到該去「永眠」的太空墳場。

總部在科羅拉多的碟網說，它一向根據營業執照，把衛星送到規定的地方，回聲星-7號是舊型的衛星，不在FCC規範除役後飛到某一高度的名單之內。

FCC說，網碟自承未依照FCC授權運作衛星，除繳納罰金，還得提交改進計畫。