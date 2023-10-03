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大放音樂駕車衝警局 新州男被控恐襲

編譯潘勛／即時報導
新州獨立鎮警方提供的視頻顯示，一名男子駕駛休旅車撞進派出所後，他立即下車，高舉雙臂，警員當場將他逮捕。(取自Independence Township Police Department視頻)
新州獨立鎮警方提供的視頻顯示，一名男子駕駛休旅車撞進派出所後，他立即下車，高舉雙臂，警員當場將他逮捕。(取自Independence Township Police Department視頻)

新澤西州警方表示，男子哈格里夫斯(John G. Hargreaves)9月20日駕駛自己的休旅車，大聲播放「槍與玫瑰」(Guns N' Roses)樂團的曲子「歡迎來到叢林」(Welcome to the Jungle)，蓄意撞進沃倫郡(Warren County)一間警局；警方將其當場逮捕，並控以恐怖攻擊等罪名。

據「NJ.com」報導，獨立鎮(Independence Township)警局員警逮捕34歲的哈格里夫斯時，他正播放著槍與玫瑰的曲子，顯然是在慶祝。

沃倫郡檢察官辦公室表示，這起撞車事故中沒人受傷。

警方提供的視頻顯示，哈格里夫斯駕駛的休旅車撞進警局前門時，天窗開著；他立即下車，高舉雙臂，警員逮捕他時，他兩隻無名指還指向天花板。

沃倫郡檢察官菲佛(James Pfeiffer)指出，哈格里夫斯當天攻擊警局之前，先是駕著休旅車撞進自由鎮(Liberty Township)一位居民的車庫，用意是想騷擾他認識的屋主。那場攻擊中無人受傷。

菲佛表示，哈格里夫斯接下來又駕車，找到地點最近的獨立鎮警局。

除了一級恐怖攻擊以外，哈格里夫斯還被控以二級闖空門順帶散播傷害或損害、損壞財物、騷擾、加重傷害、持有武器等罪名。

哈格里夫斯目前仍被關在沃倫郡監獄，等候沃倫郡高級法院過堂。

休旅 新澤西州 監獄

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