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川普資產只剩26億 掉出美國400強富豪榜

編譯周芳苑／綜合3日電
前總統川普。(路透)
前總統川普。(路透)

富比世(Forbes)3日指出，美國前總統川普(Donald Trump)財富縮水，已從全美400大富豪排行榜出局。

川普仍稱得上億萬富翁，資產淨值26億美元，低於一年前躋身榜內時的32億美元；目前身價比400 強入榜門檻少3 億美元。

最新排行榜的全美首富是電動車大廠特斯拉(Tesla)執行長馬斯克(Elon Musk)，淨資產2510 億美元。

富比世稱，這個富豪排行榜是川普幾十年來努力不懈痴迷追捧的年度衡量標準，甚至不惜對記者撒謊，好讓自己名次提升到更高位置。

川普不僅富豪排行榜被判出局，也面臨紐約民事詐欺審判，被控嚴重高估財富和許多財產價值。

川普跌出富豪排行榜是因為資產淨值較前一年少6億美元，社群媒體事業Truth Social是罪魁禍首。

Truth Social曾信誓旦旦勾勒今年用戶突破4000萬的願景，如今距年底僅剩三個月，富比世估計其註冊用戶僅650萬 ，是前身推特(twitter)X平台的1%。。

富比世說，正因Truth Social面臨挑戰，其母公司估值從一年前7.3億美元下調至1億美元。

川普所擁有的辦公大樓房地產價值也大貶1.7億美元。

富比世稱，房地產縮水主要源自舊金山加州街(California Street)一處房產，該建築位於舊金山行情下跌的地區，川普該建築物價值也縮水。 但川普的高爾夫產業表現仍好，高爾夫度假村收入將近 1.5 億美元，高於疫情前的 1.08 億美元。

川普正面臨價值2.5 億美元的民事訴訟，他本人及川普集團其他人被控涉嫌向銀行提供財務報表、將去年財富灌水到36億美元，廣泛欺詐。

川普3日在他經營的社群媒體Truth Social貼文稱，處理訴訟案的法官拿到虛假訊息，例如，其佛州俱樂部和莊園海湖莊園價值15億美元，而非1800萬美元。

富比世說，1982年第一次公佈富比世 400 強排行榜時，川普與他父親在並列，但他當年名列其中並不完全合理。

富比世1990 年宣布川普淨資產幾近於零，隨後掉出榜外後又重建財富，1996 年重新入榜，2021 年被除名，2022年川普重新入榜。

川普 富比世 社群媒體

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