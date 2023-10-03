我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

這些人聯手 將麥卡錫拉下眾院議長寶座

勁球獎金超過12億…明晚開獎 現在買還來得及

勁球獎金超過12億了…明晚開獎 現在買還來得及

編譯俞仲慈／即時報導
佛州居民Chevy Johnson手持勁球，希望成為「世界上最幸福的人」。(美聯社)
佛州居民Chevy Johnson手持勁球，希望成為「世界上最幸福的人」。(美聯社)

美東時間4日晚上11時，你會成為贏得12億元勁球(Powerball)頭獎的幸運兒嗎？

據美聯社報導，2日晚間勁球公佈的中獎號碼：12、26、27、43、47和Powerball號碼5，但經過確認後，並無人中頭獎。

自7月19日在加州開出10億8000萬元頭獎以來，勁球頭獎已連續33次無人中獎，下一次抽獎是4日，累積頭彩獎金高達12億元，是國內今年第三高額彩金，也是勁球史上首度連續兩次頭獎超過10億元。

如果有幸運兒獨得12億元頭獎，可選擇分30年逐年領完12億元，或者稅後一次性抱走5億5100萬元。

勁球固定於每周一、三、六開獎，開獎時間為美東時間晚上10時59分，開講地點位於佛羅里達州塔拉哈西(Tallahassee)彩券抽獎工作室，並透過官方網站以及全國各地電視台直播。

勁球彩券每張售價2元，除了阿拉巴馬、阿拉斯加、夏威夷、內華達和猶他州，勁球彩券在全國其他45個州以及哥倫比亞特區、波多黎各和美屬維京群島都有銷售。

勁球規則是玩家須從兩組獨立的數字中選出六個號碼；從1到69挑出五個不同號碼，另從1到26數字中，挑出一個勁球號碼。玩家可以自行選擇號碼或由電腦自動選號。

由於五顆白球與紅色勁球號碼皆要符合，頭獎中獎機率僅2 .922億分之一；聯邦疾病防治中心(CDC)統計，一年內被閃電擊中的機率為百萬分之一。

勁球 聯邦疾病防治中心 加州

上一則

民眾求助、國會施壓…護照核發提速 最快5周可拿到

下一則

川普資產只剩26億 掉出美國400強富豪榜

延伸閱讀

杭州亞運／60歲科威特神槍手 奪金祕訣竟是「遠離手機」

杭州亞運／60歲科威特神槍手 奪金祕訣竟是「遠離手機」
超狂新手運 密西根人妻「第1次買勁球彩券」抱回10萬獎金

超狂新手運 密西根人妻「第1次買勁球彩券」抱回10萬獎金
南加華人買彩券 一周中兩次勁球三獎

南加華人買彩券 一周中兩次勁球三獎
登山墜600公尺 紐西蘭男奇蹟生還 竟與季節有關

登山墜600公尺 紐西蘭男奇蹟生還 竟與季節有關

熱門新聞

黃金獵犬「艾美」(左)與「瑪迪」。(擷自FOX 9 Minneapolis-St. Paul)

領錯狗回家 主人覺得「長太像」 貓咪發現「不一樣」

2023-09-28 16:19
美國前總統川普29日在2023年加州共和黨2023年秋季大會發表演講時表示，將立刻停止所有的搶劫與小偷，「非常簡單，如果你搶了一家店，完全可以預料自己在離開那家店時被人開槍！」。（截取自X影片）

如何立刻停止所有的搶劫與小偷？川普：開槍

2023-09-30 13:16
百多青少年戴著面罩晚間約8點來到費城的「中心城」(Central City)區，打劫蘋果專賣店等店家。（截取自6abc Philadelphia YouTube）

上百青少年蒙面到費城中心城打劫蘋果等店面 約20嫌被捕 1女性還直播

2023-09-27 05:37
北達科他州州參議員拉森（左一）、其妻艾美（右）及兩子在飛機事故中喪生。（取自臉書@URL Radio）

北達科他州參議員拉森 與妻及2子墜機喪生

2023-10-02 15:38
美國佛州男子奧蘭多23日正在用筆電專心看足球比賽，一時沒注意，結果身旁的3歲女童竟拿起放在沙發上的槍自轟。（截自影片）

佛州男只顧盯筆電看球賽 3歲女童突在一旁開槍自轟

2023-09-28 02:17
特斯拉、X平台及Space X執行長馬斯克。（路透）

馬斯克：邊境移民問題有多嚴重 我要親自去看看

2023-09-27 18:10

超人氣

更多 >
紐約華人好區中秋節被闖空門 屋主與賊擦肩過：做夢也想不到

紐約華人好區中秋節被闖空門 屋主與賊擦肩過：做夢也想不到
216：210 麥卡錫成史上首位被罷免下台議長

216：210 麥卡錫成史上首位被罷免下台議長
虎媽病後反思 悔當年對女兒發飆 「我不改變，她討厭我一輩子」

虎媽病後反思 悔當年對女兒發飆 「我不改變，她討厭我一輩子」
鄭少秋痛失大女兒 次女鄭欣宜消失半年也令人擔心

鄭少秋痛失大女兒 次女鄭欣宜消失半年也令人擔心
撿便宜趁現在？中古勞力士價格持續下跌

撿便宜趁現在？中古勞力士價格持續下跌