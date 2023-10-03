參院領袖舒默證實 10月率代表團訪中日韓

參院多數黨領袖舒默本月將率領跨黨派參院代表團訪問中國、日本和韓國。(Getty Images)

參院 多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）的辦公室今天表示，這個月將率領跨黨派參院代表團訪問中國、日本和韓國。

路透報導，共和黨 籍參議員 克雷波（Mike Crapo）將共同帶領這個由6名參議員組成的代表團，克雷波的辦公室稍早表示，此次行程計畫於下周進行，參議員們希望能與中國國家主席習近平會面。

舒默曾多次敦促華府對中國採取更強硬立場，也在今年稍早呼籲國會制定新的法案，以解決對世界第二大經濟體中國的擔憂。

拜登政府的官員近來接連訪問中國，其中包括商務部長雷蒙多（Gina Raimondo），她於今年8月進行訪問。

舒默的辦公室表示，此行目標是促進美國在該地區的經濟和國家安全利益，並將與每個國家的政府領導人和商業領袖，以及在當地營運的美國企業進行會談。

舒默的辦公室提到，舒默「將專注於美國企業在中國的互惠需求，為美國工作者創造公平競爭的環境，也維持美國國安相關先進科技方面的領先地位」。

其他參與此次訪問的成員包括共和黨籍參議員凱西迪（Bill Cassidy）與甘迺迪（John Kennedy），以及民主黨籍參議員何珊（Maggie Hassan）和奧索夫（Jon Ossoff）。中國大使館昨天婉拒就這項行程發表評論。