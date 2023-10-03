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「歡呼的子民」教會成員遭控性虐待 遭FBI約談

記者顏伶如／即時報導
名稱為「PoP倖存者」(PoP Survivors)的團體，過去幾年來呼籲總部位於印第安納州南灣(South Bend)的「歡呼的子民」教會，必須針對某些幹部遭控性虐待展開調查。(取自People of Praise官網)
名稱為「PoP倖存者」(PoP Survivors)的團體，過去幾年來呼籲總部位於印第安納州南灣(South Bend)的「歡呼的子民」教會，必須針對某些幹部遭控性虐待展開調查。(取自People of Praise官網)

衛報(The Guardian)3日報導，最高法院保守派大法官巴瑞特(Amy Coney Barrett)為終身教友的「歡呼的子民」(People of Praise，PoP)教會，由於部分成員遭控性虐待，聯邦調查局(FBI)已約談數名受害者及目擊者。

報導指出，名稱為「PoP倖存者」(PoP Survivors)的團體，過去幾年來呼籲總部位於印第安納州南灣(South Bend)的「歡呼的子民」教會，必須針對某些幹部遭控性虐待展開調查。團體成員表示，組織嚴密的教會為了保護形象，數十年來都未妥善處理虐待投訴，甚至企圖掩飾。

報導指出，雖然聯邦調查局已約談數名相關人士，但是否正式啟動調查仍有待釐清。

衛報報導，聯邦調查局接觸對象至少五人，其中四人對調查人員提供曾經遭受或目睹的虐待過程細節。消息人士受訪時說，聯邦調查局的約談可能是初步調查(initial inquiry)的項目之一。

報導指出，一名婦女被來自明尼蘇達州明尼亞波利斯(Minneapolis)的聯邦調查局探員約談後，上周接到通知說，她對一名導師提出的性虐指控已經結案。這名婦人匿名受訪時表示，對此結果感到失望、喪氣，心中充滿疑問，因為負責約談的探員本來對於進一步展開調查有著高度興趣。

聯邦調查局與「歡呼的子民」教會發言人都未回應衛報採訪要求。

成立於1970年代的「歡呼的子民」教會源於基督教靈恩運動(Christian charismatic movement)，巴瑞特與教會的關係在2017年被紐約時報報導後引起討論。2020年，巴瑞特獲當時總統川普提名出任大法官時，包括衛報在內多家媒體再度深入報導「歡呼的子民」教會某些成員遭受虐待的傳聞。

巴瑞特 大法官 Amy Coney Barrett

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