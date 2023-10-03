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已釀4死…電動單輪滑板車品牌召回所有型號

世界新聞網何卓賢／即時報導
Onewheel旗下所有型號的電動單輪滑板車召回中。(美聯社)
Onewheel旗下所有型號的電動單輪滑板車召回中。(美聯社)

電動單輪滑板車品牌Onewheel本周宣布召回旗下所有型號的產品。根據聯邦官員，該品牌的電動單輪滑板車在最近幾年已經造成至少4人死亡，多人受傷。

需要召回的電動滑板車數量達到30萬台，由總部在加州的公司Future Motion生產。涉及的安全隱患主要在於，如果滑板車超載，它的平衡功能會失效，有可能導致使用者陷入嚴重的撞擊事故之中。

美國消費品安全委員會(U.S. Consumer Product Safety Commission，CPSC)表示，Future Motion在2019年到2021年期間，接到過4起關於該電動單輪滑板車造成死亡事故的報告，以及多起受傷報告，傷勢包括癱瘓、腦外傷、骨折和韌帶損傷。在造成死亡的事故中，全部受害者都死於腦部創傷，至少三起事故中的死者沒有戴安全帽。

涉及召回的包括Onewheel電動滑板車的所有型號，包括Onewheel+, Onewheel+ XR, Onewheel Pint, Onewheel Pint X and Onewheel GT。這些型號自2014年1月到今年9月都有在網路以及各大實體零售店出售。

為了解決撞擊的潛在風險，最新型號的Onewheel電動滑板車用戶可以安裝名為「haptic buzz」的硬件更新，獲取安全風險及時的警報；而比較舊的型號不適用此硬件更新，這些滑板車的用戶處理產品之後可以到門店索取100美金的積分點數。Future Motion建議，用戶應該盡快查看他們電動滑板車型號，如果不適合硬件更新應該立即停止使用。

加州

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