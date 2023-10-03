薪水不夠用…密蘇里英文老師跟老公拍成人片 被校長發現遭停職

密蘇里一名英文老師，被發現經營OnlyFans後遭停職。圖為示意圖。（Getty Images）

密蘇里州 一名火辣的高中老師經營成人社群平台OnlyFans，校方發現後女子慘被停職，但OnlyFans的收入卻因此增加。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，今年28歲的科佩奇（Brianna Coppage）在聖克萊爾學區 擔任高中英文老師。科佩奇去年的教職年薪為4.2萬美元，微薄的薪水讓她動了兼差的念頭，決定趁著放暑假時邀丈夫經營成人社群平台OnlyFans，幫自己加薪。

不過經營才沒多久，科佩奇有OnlyFans的消息就傳到校方耳中，科佩奇也因此遭到校方停職。科佩奇說自己在經營的時候一直都很擔心會被發現，感覺就像有烏雲籠罩在頭上。

雖然校方和學區還在調查此事，還沒有明確表示科佩奇是否從此不能教書，但她自己認為應該是回不去了。「我很想念我的學生」，科佩奇說，但她認為自己永遠不會再教書了。

雖然不能回到教職，但光是經營OnlyFans夫妻倆每個月能收入8000到1萬美元不等，事情爆發以後粉絲反而增加，讓他們的收入更是水漲船高。

科佩奇強調，夫妻倆從來沒有在校內拍攝過任何照片或影片，經營成人社群平台完全是她「教學外的私生活」。她知道社會大眾對於老師有一定的道德標準和期待，但她強調自己沒有向學生灌輸這類想法，也不以成為性工作者為恥。