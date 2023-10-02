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中間人要求口交試鏡…A&F前執行長遭控「性剝削」年輕男子

編譯盧思綸 / 即時報導
美國服飾品牌Abercrombie & Fitch前執行長傑佛瑞斯遭控涉入性剝削及性侵事。（取自X平台）
美國服飾品牌Abercrombie & Fitch前執行長傑佛瑞斯遭控涉入性剝削及性侵事。（取自X平台）

英國衛報引述英國廣播公司（BBC）調查報導，美國服飾品牌Abercrombie & Fitch（A&F）前執行長傑佛瑞斯（Mike Jeffries）遭控涉入性剝削及性侵事件，以參加為傑佛瑞斯及其伴侶史密斯（Matthew Smith）舉辦的活動換取A&F合約吸引年輕男子入局，事前甚至被中間人要求進行「口交試鏡」。

在一項長達2年的BBC調查中，8名男子聲稱，2009年和2015年曾參加為傑佛瑞斯及其伴侶史密斯舉行的活動，其中涉及性行為，且並非所有人完全知情活動本質。

有些人聲稱受到剝削或性侵，有些人則在見到傑佛瑞斯和史密斯之前獲知有簽訂A&F模特兒合約的可能。

同時，受害男子向BBC表示，傑佛瑞斯和史密斯在活動上和4個男人進行「多人活動」，或者「命令」他們表演「多人活動」。完事之後，員工會給這些男人裝滿數千美元現金的紅包，唯獨其中一個人感覺受到傷害了拒絕收錢。

其中一名受害者玻爾（Barrett Pall）過去是模特，他痛訴，「我身處在那個房間的感覺就像動物。在其他人眼裡我不是人，是一具等待上供、任人褻玩的身體。」

參加活動的男子會收到詳細指示，其中並未提到涉及性行為。

這些男子據說被要求簽署保護協議，且發生性行為當下還有身著A&F制服的員工在一旁監督。

不止如此，據稱有馬伕刮除這些男子的體毛，玻爾聲淚俱下稱這是「非人遭遇」，「我沒有拒絕，也沒有同意，我根本沒得選。」

另一名受害者布伯里（David Bradberry），23歲時經過仲介認識中間人雅各布森（James Jacobson）。布伯里說會面時雅各布森明確表示，「除非讓他口交，否則不可能見到傑佛瑞斯和史密斯。」

對此，雅各布森委任律師聲明，雅各布森「對於任何脅迫、欺騙或強迫行為」的指控感到憤怒，且「不清楚任何人有類似行為」，

70歲的雅各布森說不記得承諾過模特合約，「任何互動都是完全合意，每一個參加活動的人都有眼睛。」

傑佛瑞斯和史密斯均未回覆。

A&F則向BBC表示對於可能犯行感到「震驚且作嘔」。

曾負責艾普斯坦（Jeffrey Epstein）案件的美國前檢察官愛德華茲（Brad Edwards）亦出面要求當局進行調查。

性侵 艾普斯坦 Fitch

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