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收到手機緊急通知別緊張 聯邦機構本周進行系統測試

收到手機緊急通知別緊張 聯邦機構本周進行系統測試

記者顏伶如／即時報導
聯邦緊急事故管理總署(FEMA)與聯邦傳播委員會(Federal Communications Commission，FCC)將於4日進行緊急警報系統雙重測試，民眾如果收到手機緊急通知，切莫恐慌。（Getty Images）
聯邦緊急事故管理總署(FEMA)與聯邦傳播委員會(Federal Communications Commission，FCC)將於4日進行緊急警報系統雙重測試，民眾如果收到手機緊急通知，切莫恐慌。（Getty Images）

聯邦緊急事故管理總署(FEMA)與聯邦傳播委員會(Federal Communications Commission，FCC)將於4日進行緊急警報系統雙重測試，民眾如果收到手機緊急通知，切莫恐慌。

福斯商業新聞網(Fox Business News)2日報導，聯邦緊急事故管理總署與聯邦傳播委員會預訂美東時間4日下午2時20分進行「緊急警報系統」(Emergency Alert System，EAS)及「無線緊急警報」(Wireless Emergency Alerts，WEA)雙重測試，範圍包括手機測試以及廣播電台、電視台測試。

聯邦緊急事故管理總署說，手機緊急警報有獨特響聲與振動，對所有手機發布通知。測試於4日展開的30分鐘當中，民眾手機只會收到一次警報通知。

聯邦緊急事故管理總署與聯邦傳播委員會發表聯合聲明表示，4日進行測試目的在於確保系統持續有效運作，以便緊急事件發生時立即向社會大眾發出警報，特別是國家層級的緊急事件。

「無線緊急警報」發送到手機的簡訊內容將寫著「這是全國無線緊急警報系統的測試，並不需要採取任何行動」(THIS IS A TEST of the National Wireless Emergency Alert System. No action is needed.)

自從2012年建立手機緊急警報系統以來，這是第二次針對全國手機進行測試。

「緊急警報系統」的廣播電台與電視台測試，將與「無線緊急警報」手機測試同步進行。廣播電台與電視台的測試時間歷時約1分鐘。這是「緊急警報系統」第7次進行全國測試。

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