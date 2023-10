收到手機緊急通知別緊張 聯邦機構本周進行系統測試

聯邦緊急事故管理總署(FEMA)與聯邦傳播委員會(Federal Communications Commission,FCC)將於4日進行緊急警報系統雙重測試,民眾如果收到手機緊急通知,切莫恐慌。(Getty Images)

聯邦緊急事故管理總署(FEMA)與聯邦傳播委員會(Federal Communications Commission,FCC)將於4日進行緊急警報系統雙重測試,民眾如果收到手機緊急通知,切莫恐慌。

福斯商業新聞網(Fox Business News)2日報導,聯邦緊急事故管理總署與聯邦傳播委員會預訂美東時間4日下午2時20分進行「緊急警報系統」(Emergency Alert System,EAS)及「無線緊急警報」(Wireless Emergency Alerts,WEA)雙重測試,範圍包括手機測試以及廣播電台、電視台測試。

聯邦緊急事故管理總署說,手機緊急警報有獨特響聲與振動,對所有手機發布通知。測試於4日展開的30分鐘當中,民眾手機只會收到一次警報通知。

聯邦緊急事故管理總署與聯邦傳播委員會發表聯合聲明表示,4日進行測試目的在於確保系統持續有效運作,以便緊急事件發生時立即向社會大眾發出警報,特別是國家層級的緊急事件。

「無線緊急警報」發送到手機的簡訊內容將寫著「這是全國無線緊急警報系統的測試,並不需要採取任何行動」(THIS IS A TEST of the National Wireless Emergency Alert System. No action is needed.)

自從2012年建立手機緊急警報系統以來,這是第二次針對全國手機進行測試。

「緊急警報系統」的廣播電台與電視台測試,將與「無線緊急警報」手機測試同步進行。廣播電台與電視台的測試時間歷時約1分鐘。這是「緊急警報系統」第7次進行全國測試。