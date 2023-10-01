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誰來遞補范士丹遺缺？紐森可能提名4人選浮上檯面

記者胡玉立／即時報導
舊金山市長布里德。(美聯社)
舊金山市長布里德。(美聯社)

加州州長紐森(Gavin Newsom)2021年曾承諾，聯邦參議員范士丹(Dianne Feinstein)退休後，他會任命非裔女性來遞補她的席位，但避談是否已有屬意人選。如今范士丹過世，紐森要選誰接替遺缺，頓時變得既緊迫又棘手。

賀錦麗辭職擔任副總統後，參院就沒有非裔女性參議員。紐森9月稍早曾重申仍打算任命非裔女性接替范士丹，但不想干涉已展開的2024年參院選戰，所以不會選擇已宣布角逐明年加州聯邦參議員席位的候選人。此說形同排除宣布參選參議員的民主黨非裔聯邦眾議員芭芭拉·李(Barbara Lee)；現年76歲的她和支持者同表憤怒。部分人士已公開呼籲紐森改變立場。

除了芭芭拉·李，紐森的人選清單可能還包括：

種族平等運動領袖布萊克韋爾。(柏克萊加大官網)
種族平等運動領袖布萊克韋爾。(柏克萊加大官網)

種族正義組織PolicyLink創始人布萊克韋爾(Angela Glover Blackwell)

紐森若任命布萊克韋爾，可避免與其他民主黨民代發生衝突。布萊克韋爾是種族平等運動領袖、柏克萊加州大學高盛公共政策學院講師，在法律和政策方面擁有豐富的經驗，但並未擔任民選公職。

灣區捷運董事會成員葉婷芳。(Lateefah Simon競選官網)
灣區捷運董事會成員葉婷芳。(Lateefah Simon競選官網)

灣區捷運董事會成員葉婷芳(Lateefah Simon)

葉婷芳正在爭取芭芭拉·李目前代表的奧克蘭和東灣選區聯邦眾議員席位。葉婷芳數十年來在灣區社區組織及公民權利和人權倡議方面，享有盛譽；對紐森來說，可能是安全牌，因為她已宣布競選聯邦眾議員。

舊金山市長布里德(London Breed)

她是比較吊詭的政治選擇。明年她將競選舊金山市長連任；但她與范士丹來自同一城市，選她接替范士丹，可能別具象徵意義。

加州州務卿韋伯。(美聯社)
加州州務卿韋伯。(美聯社)

加州州務卿韋伯(Shirley Weber)

紐森2021年曾任命時任州眾議員韋伯，填補當時州務卿帕迪拉(Alex Padilla)當選加州聯邦參議員後留下的空缺；2022年韋伯以逾20個百分點優勢勝選保住職位。若紐森任命韋伯遞補范士丹遺缺，就會多出一個州務卿空缺。

紐森 加州大學 參議員

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