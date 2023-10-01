前總統卡特今99歲生日 持續接受安寧療護

喬治亞州的卡特總統圖書館暨博物館為前總統卡特舉辦生日派對。(路透)

美國本周末慶祝前總統卡特99歲生日，白宮 特別在北草坪設置一個木製大型蛋糕裝飾，喬治亞州 的卡特總統圖書館暨博物館 也舉辦派對，但因憂心聯邦政府停擺危機而提前一天慶祝。

民主黨籍的卡特（Jimmy Carter）於1977年至1981年間擔任總統，10月1日就是他的99歲生日。卡特今年2月決定接受安寧療護，不要額外的醫療介入。

由於昨日之前尚無法確定聯邦政府是否關門，位於亞特蘭大的卡特總統圖書館暨博物館（Jimmy Carter Presidential Library & Museum）因此將生日慶祝活動提前在9月30日舉行。

場面回到華府，白宮的北草坪上可以看到一座三層的木製蛋糕裝飾，以國旗的紅、白、藍三色裝飾，並有39根蠟燭，以紀念卡特擔任第39任總統，上頭的賀詞寫著「卡特總統生日快樂」。

1924年10月1日出生的卡特，是美國史上最長壽的前總統。

卡特卸下總統職位後投入人道工作，贏得國際間的敬重，並於2002年獲頒諾貝爾和平獎。

卡特近年來健康出現問題，包括罹患黑色素瘤，癌細胞擴散到肝臟和大腦，但他持續展現韌性，即便在決定接受安寧療護後也是如此。

卡特與罹患失智症的夫人羅莎琳．卡特（Rosalynn Carter），上周現身家鄉喬治亞州平原鎮（Plains）舉辦的平原鎮花生節（Plains Peanut Festival）。