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政府關門前夕 議員重返國會阻停擺

共和黨強硬右派欲縮減支出援烏經費 政府似確定關門

如何立刻停止所有的搶劫與小偷？川普：開槍

編譯周辰陽／即時報導
美國前總統川普29日在2023年加州共和黨2023年秋季大會發表演講時表示，將立刻停止所有的搶劫與小偷，「非常簡單，如果你搶了一家店，完全可以預料自己在離開那家店時被人開槍！」。（截取自X影片）
美國前總統川普29日在2023年加州共和黨2023年秋季大會發表演講時表示，將立刻停止所有的搶劫與小偷，「非常簡單，如果你搶了一家店，完全可以預料自己在離開那家店時被人開槍！」。（截取自X影片）

美國前總統川普29日在2023年加州共和黨2023年秋季大會（Fall 2023 CAGOP Convention）發表演講時表示，將動用「聯邦執法資產」來防止商店行竊與小偷（shoplifting and theft）。

加州共和黨今年的秋季大會當天在安那罕（Anaheim, CA）的萬豪酒店拉開序幕，川普在午餐會上發表了一個半鐘頭的講話。根據福斯新聞報導，其中包含了討論恢復奧克蘭、舊金山和洛杉磯等加州城市法律與秩序的想法。

川普說自己如果當選，將會盡一切力量，「包括根據需要派出盡可能多的聯邦資產來恢復安全與和平」，目標則是出現了他口中法律和秩序崩潰的城市。

川普表示，「我們將立刻停止所有的搶劫與小偷。非常簡單，如果你搶了一家店，完全可以預料自己在離開那家店時被人開槍！」。從獨立記者魯帕爾（Aaron Rupar）在社群媒體平台「X」（前身為推特）發布的現場影片，可聽見台下歡聲雷動，川普則停頓片刻，再補了一次「開槍」以示強調。

川普還表示，「我們擁有世界上最好的執法部門」，而且他們「知道該怎麼做，但他們不被允許做任何事情，就因為無能的政客」。他指出，「『他們開槍打你』的消息幾分鐘之內就會傳出去，而我們的國家一天之內會成為一個完全不同的地方」，又宣稱「對於竊盜、破壞跟我們國家的禍因（ruination），必須要有嚴懲」。

美國前總統川普29日在2023年加州共和黨2023年秋季大會發表演講時表示，將立...
美國前總統川普29日在2023年加州共和黨2023年秋季大會發表演講時表示，將立刻停止所有的搶劫與小偷，「非常簡單，如果你搶了一家店，完全可以預料自己在離開那家店時被人開槍！」。（Getty Images）

川普 加州 共和黨

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