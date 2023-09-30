參議員范士丹辭世 舊金山市政府連3天降半旗

范士丹是資深參議員，立法貢獻良多。圖為2016年她在參院司法委員會質詢大選「通俄門」調查。(路透)

參議員 范士丹辭世，她從舊金山 展開政治生涯，自1960年代起數次打破玻璃天花板，並帶領舊金山度過黑暗時刻，當地政要紛紛致哀，州長紐森將任命誰暫代其職務備受關注。

民主黨籍加州 聯邦參議員范士丹（Diane Feinstein）1961年被加州已故前州長派特布朗（Pat Brown）任命為女性假釋委員會成員，從而展開政治生涯。那個年代，社會對女性的期望，是成為一名家庭主婦。

舊金山158年歷史的媒體「紀事報」（San Francisco Chronicle）當時介紹范士丹寫道「她擁有烏黑秀髮、藍色眼睛」，強調她的外貌而非她的司法專業知識，在男性至上主義的環境中，她持續奮戰，不過1970年代，她2次角逐舊金山市長失利，直到1979年，當選舊金山首位女性市長。

在寫下這個歷史之前，范士丹曾因住家遭左翼恐怖組織「新世界解放陣線」（New World Liberation Front）以及地下激進分子襲擊，加上選舉挫敗，一度萌生退出政壇的念頭。1978年，她的政治生涯意外出現轉折。

1978年11月27日，舊金山市政廳發生重大刺殺事件，時任舊金山市長的摩斯康（George Moscone）和美國政壇首位公開同志身分的市議員哈維米克（Harvey Milk）遭到政敵、前舊金山市議員懷特（Dan White）槍殺。

時任聖馬提歐郡（San Mateo County）議員的前民主黨籍加州眾議員史畢爾（Jackie Speier）曾回憶，「那一刻我感到灣區世界末日即將來臨」。

范士丹是第一個發現哈維米克遺體的人，時任市議長的她，召開記者會宣布這起悲劇，並向大眾說「我們會盡其所能走下去」，堅強形象深植人心。

在刺殺事件發生後，范士丹成為舊金山代理市長、隔年選上市長，1990年她宣布參選加州州長，同年6月，她獲得民主黨提名，再度寫下歷史，成為第一位獲主要政黨提名角逐州長的女性，只是隨後輸給共和黨對手。

1992年，她爭取加州聯邦參議員席位取得勝利。在31年參議員任內，她為禁槍法案全力奮戰不遺餘力，外界認為與1970年代的親身經歷有關。

她在參議院期間，曾任程序委員會主席、情報委員會主席、司法委員會成員。

范士丹今年傳出身體健康狀況不佳，曾於2月時宣布，2024年將不再尋求連任，便因感染帶狀皰疹返回舊金山家中休養，5月才重返華府。

美東時間28日，范士丹於任內辭世，享耆壽90歲，是美國史上最年長的參議員和國會議員，也是加州史上任職最久的參議員。

加州和舊金山各界紛紛致上哀悼，州長紐森（Gavin Newsom）發布聲明表示，「范士丹是一位強而有力、具開創性的參議員，早期就為槍枝管制發聲，也是混亂和悲劇時代的領導者...是我的終身導師」。

舊金山市政府已宣布市政廳和各大公共建築連3天降半旗哀悼，市長布里德（London Breed）說，范士丹堅定不移地捍衛著城市、州、和國家。她是舊金山的重要領導者之一，她留下的傳奇將受到後世讚揚。