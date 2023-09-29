加州資深參議員范士丹逝世 31年國會生涯成就無數

民主黨籍加州聯邦參議員范士丹（Dianne Feinstein）今天傳出辭世，享耆壽90歲。美聯社

民主黨籍加州聯邦參議員 范士丹（Dianne Feinstein）今天傳出辭世，享耆壽90歲。她是美國政治史上重要人物，1992年起擔任參議員，在長達31年國會生涯中立法成就無數。

「紐約時報」（The New York Times）報導，范士丹的家屬透露，范士丹是在昨天晚間去世。

曾為舊金山 首位女市長的范士丹，生前是國會最年長的民主黨籍參議員。她在1992年成為參議員後，帶頭通過數百件法案；她還曾任參院 情報委員會主席，也是首位擔任這項職務的女性。

1978年，美國同志權利鬥士哈維．米克（Harvey Milk）和時任舊金山市長摩斯康（George Moscone）被心懷不滿的前同事槍殺身亡後，范士丹成為舊金山首位女市長。

2010年，時任參院情報委員會主席的范士丹率團訪問台灣，訪問團成員包括參議員哈根（Kay Hagan）與尤德爾（Mark Udall），是前總統馬英九上任後首批訪台的聯邦參議員。

范士丹的成就包括起草1994年的攻擊步槍禁令，並製作6700頁關於美國「反恐戰爭」期間中央情報局（CIA）酷刑計畫的報告。