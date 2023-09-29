加州資深參議員范士丹逝世 31年國會生涯成就無數
民主黨籍加州聯邦參議員范士丹（Dianne Feinstein）今天傳出辭世，享耆壽90歲。她是美國政治史上重要人物，1992年起擔任參議員，在長達31年國會生涯中立法成就無數。
「紐約時報」（The New York Times）報導，范士丹的家屬透露，范士丹是在昨天晚間去世。
曾為舊金山首位女市長的范士丹，生前是國會最年長的民主黨籍參議員。她在1992年成為參議員後，帶頭通過數百件法案；她還曾任參院情報委員會主席，也是首位擔任這項職務的女性。
1978年，美國同志權利鬥士哈維．米克（Harvey Milk）和時任舊金山市長摩斯康（George Moscone）被心懷不滿的前同事槍殺身亡後，范士丹成為舊金山首位女市長。
2010年，時任參院情報委員會主席的范士丹率團訪問台灣，訪問團成員包括參議員哈根（Kay Hagan）與尤德爾（Mark Udall），是前總統馬英九上任後首批訪台的聯邦參議員。
范士丹的成就包括起草1994年的攻擊步槍禁令，並製作6700頁關於美國「反恐戰爭」期間中央情報局（CIA）酷刑計畫的報告。
范士丹今年2月14日宣布，明年任期屆滿後不再競選連任。2月下旬便傳出感染帶狀皰疹，3月初離開華府返回舊金山家中休養工作，因此缺席多場參院投票，此後一些同黨議員呼籲她提前辭職，她都不為所動，堅持要做到任期結束才退休。
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