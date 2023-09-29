最高法院將審理德州、佛州限制社群媒體公司的州法

2021年1月6日國會暴動發生後，臉書、推特(Twitter)等社群媒體紛紛關閉前總統川普的帳號，引發爭議。（美聯社）

最高法院29日宣布，將審議德州 、佛羅里達州州法禁止社群媒體 公司移除特定政治貼文或使用者帳號的訴訟。最高法院新議期將於下周一開始。

最高法院先前公布新議期將審理的訴訟，包括備受爭議的槍枝管制、投票權、聯邦政府權限等爭議。華盛頓郵報分析，最高法院受理這些案件的時間，剛好是大法官爆發利益衝突操守疑慮之際，民主黨國會議員要求對大法官加強檢視。拜登政府先前曾呼籲最高法院擋下德州、佛州 州法。

包括臉書(Facebook)、谷歌(Google)旗下YouTube在內等科技公司，請求法院擋下德州、佛州在2021年通過的州法，州法內容對社群媒體的內容管理規範祭出限縮。科技公司主張，德州與佛州州法違憲，與憲法第一修正案精神牴觸，明顯剝削私人企業決定自家平台應該發布哪些訊息的權利。

華盛頓郵報分析，矽谷科技企業遭控以非法手段箝制保守派觀點，大法官對德州、佛州州法如何裁決，將成為截至目前為止最具影響力的判例。

2021年1月6日國會暴動發生後，臉書、推特(Twitter)等社群媒體紛紛關閉前總統川普的帳號，引發爭議。

報導指出，最高法院的裁決對於美國民主及未來選舉也將帶來重大影響，因為美國民眾越來越依賴社群媒體獲取、討論政治新聞。對於華府國會議員與各州議會議員來說，最高法院判決同樣有著深遠影響，關係著如何立法規範社群媒體以及不實訊息。

民主黨陣營認為，社群媒體公司對於排除仇恨言論與有害網路訊息做得不夠多，加州、紐約州都各自通過立法，要求科技公司在管理規範與決策層面增加透明化。

共和黨籍德州州長艾伯特(Greg Abbott)簽署後生效的州法，允許德州州民與德州檢察長遇到社群平台言論遭到不公平審查時，得以對社群媒體公司提告。佛州通過的州法內容相近，州法條款對阻撓政治人物發文的社群媒體公司祭出懲處。