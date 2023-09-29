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民主黨批最弱議長、極右派步步進逼 麥卡錫處劣勢

最高法院將審理德州、佛州限制社群媒體公司的州法

記者顏伶如／即時報導
2021年1月6日國會暴動發生後，臉書、推特(Twitter)等社群媒體紛紛關閉前總統川普的帳號，引發爭議。（美聯社）
2021年1月6日國會暴動發生後，臉書、推特(Twitter)等社群媒體紛紛關閉前總統川普的帳號，引發爭議。（美聯社）

最高法院29日宣布，將審議德州、佛羅里達州州法禁止社群媒體公司移除特定政治貼文或使用者帳號的訴訟。最高法院新議期將於下周一開始。

最高法院先前公布新議期將審理的訴訟，包括備受爭議的槍枝管制、投票權、聯邦政府權限等爭議。華盛頓郵報分析，最高法院受理這些案件的時間，剛好是大法官爆發利益衝突操守疑慮之際，民主黨國會議員要求對大法官加強檢視。拜登政府先前曾呼籲最高法院擋下德州、佛州州法。

包括臉書(Facebook)、谷歌(Google)旗下YouTube在內等科技公司，請求法院擋下德州、佛州在2021年通過的州法，州法內容對社群媒體的內容管理規範祭出限縮。科技公司主張，德州與佛州州法違憲，與憲法第一修正案精神牴觸，明顯剝削私人企業決定自家平台應該發布哪些訊息的權利。

華盛頓郵報分析，矽谷科技企業遭控以非法手段箝制保守派觀點，大法官對德州、佛州州法如何裁決，將成為截至目前為止最具影響力的判例。

2021年1月6日國會暴動發生後，臉書、推特(Twitter)等社群媒體紛紛關閉前總統川普的帳號，引發爭議。

報導指出，最高法院的裁決對於美國民主及未來選舉也將帶來重大影響，因為美國民眾越來越依賴社群媒體獲取、討論政治新聞。對於華府國會議員與各州議會議員來說，最高法院判決同樣有著深遠影響，關係著如何立法規範社群媒體以及不實訊息。

民主黨陣營認為，社群媒體公司對於排除仇恨言論與有害網路訊息做得不夠多，加州、紐約州都各自通過立法，要求科技公司在管理規範與決策層面增加透明化。

共和黨籍德州州長艾伯特(Greg Abbott)簽署後生效的州法，允許德州州民與德州檢察長遇到社群平台言論遭到不公平審查時，得以對社群媒體公司提告。佛州通過的州法內容相近，州法條款對阻撓政治人物發文的社群媒體公司祭出懲處。

德州 社群媒體 佛州

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