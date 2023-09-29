我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

過去42年關了14次…聯邦政府是否再關門 明日揭曉

民主黨批最弱議長、極右派步步進逼 麥卡錫處劣勢

這些網購平台打著輝達CEO黃仁勳的名號 賣相似的皮衣

編譯林奇賢／綜合外電
AI晶片大廠輝達（Nvidia）執行長黃仁勳在任何場合都穿著黑色皮衣，彷彿是他的標配。(路透)
AI晶片大廠輝達（Nvidia）執行長黃仁勳在任何場合都穿著黑色皮衣，彷彿是他的標配。(路透)

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳在任何場合都穿著黑色皮衣，彷彿是他的標配。如今商人的生意頭腦動的很快，在網購平台打著黃仁勳的名號，還用他的圖片，賣相似的皮衣。

Business Insider報導，亞馬遜網站上賣的一件男裝皮夾克，便用黃仁勳的名字和圖片，吸引搜尋流量，目前已銷售一空。

在Wilson Jackets也能找到類似的皮衣，名叫「黃仁勳輝達CEO皮夾克」，還提供仿皮和真皮的選項，售價分別為99和129美元。

另外在Jacketpop也有類似商品，名叫「黃仁勳夾克」，售價105美元。

目前沒人能確認黃仁勳的皮衣到底有哪些品牌，但若干有眼光的時尚愛好者確實對他的皮衣品牌，有算是合理的猜測。

一名Reddit用戶發文說，黃仁勳的皮衣可能是愛馬仕（Hermes）的，要價1.13萬美元。

然而，Joseph Rosenfeld告訴紐約時報，他推測黃仁勳的皮衣是稍微令人負擔得起的品牌，例如Tom Ford。有些似乎來自Theory這個品牌，像是Morvek Zip Jacket in Leather，售價716.25美元。

黃仁勳 輝達 紐約時報

上一則

特斯拉自動輔助駕駛致死案 在加州開審

下一則

最高法院將審理德州、佛州限制社群媒體公司的州法

延伸閱讀

華美半導體年會10月7日 輝達黃仁勳將現身暢談AI

華美半導體年會10月7日 輝達黃仁勳將現身暢談AI
時隔14年黃仁勳將現身亮相 華美半導體年會暢談AI人工智慧

時隔14年黃仁勳將現身亮相 華美半導體年會暢談AI人工智慧
重返30年前創業餐廳 黃仁勳：當服務生學會謙卑

重返30年前創業餐廳 黃仁勳：當服務生學會謙卑
法人看到企圖心…輝達想打造印度成「AI重鎮」

法人看到企圖心…輝達想打造印度成「AI重鎮」

熱門新聞

百多青少年戴著面罩晚間約8點來到費城的「中心城」(Central City)區，打劫蘋果專賣店等店家。（截取自6abc Philadelphia YouTube）

上百青少年蒙面到費城中心城打劫蘋果等店面 約20嫌被捕 1女性還直播

2023-09-27 05:37
勁球獎（Powerball）去年11月因為連續40摃，頭獎彩金累積20億美元，最終由埃德溫在加油站買下一張中獎彩券，領走這20億美元，創下威力球史上最高獎額紀錄。（Getty Images）

連買加州3豪宅 20億勁球得主「理財策略」讓專家直搖頭

2023-09-21 18:55
黃金獵犬「艾美」(左)與「瑪迪」。(擷自FOX 9 Minneapolis-St. Paul)

領錯狗回家 主人覺得「長太像」 貓咪發現「不一樣」

2023-09-28 16:19
美國路易斯安納州男子勞森（中）亡命了32年，日前終於在墨西哥被捕與遣返美國，並在機場要被上銬時笑出聲來。（照片翻攝：crimeonline.com）

亡命超過30年終在墨西哥落網 美國男子在機場要被上銬時笑出聲

2023-09-23 09:00
美國佛州男子奧蘭多23日正在用筆電專心看足球比賽，一時沒注意，結果身旁的3歲女童竟拿起放在沙發上的槍自轟。（截自影片）

佛州男只顧盯筆電看球賽 3歲女童突在一旁開槍自轟

2023-09-28 02:17
特斯拉、X平台及Space X執行長馬斯克。（路透）

馬斯克：邊境移民問題有多嚴重 我要親自去看看

2023-09-27 18:10

超人氣

更多 >
領錯狗回家 主人覺得「長太像」 貓咪發現「不一樣」

領錯狗回家 主人覺得「長太像」 貓咪發現「不一樣」
物有所值 這是今年最佳洗衣機

物有所值 這是今年最佳洗衣機
宋慧喬親吐遺憾 罕見表態「要是在一起就好了」

宋慧喬親吐遺憾 罕見表態「要是在一起就好了」
布林肯竟然會彈電吉他 國務院晚宴上彈唱驚艷全場

布林肯竟然會彈電吉他 國務院晚宴上彈唱驚艷全場
暴雨將襲紐約 恐引發洪水 州長籲民眾做好準備

暴雨將襲紐約 恐引發洪水 州長籲民眾做好準備