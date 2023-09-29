這些網購平台打著輝達CEO黃仁勳的名號 賣相似的皮衣

AI晶片大廠輝達（Nvidia）執行長黃仁勳在任何場合都穿著黑色皮衣，彷彿是他的標配。(路透)

輝達 （Nvidia）執行長黃仁勳 在任何場合都穿著黑色皮衣，彷彿是他的標配。如今商人的生意頭腦動的很快，在網購平台打著黃仁勳的名號，還用他的圖片，賣相似的皮衣。

Business Insider報導，亞馬遜網站上賣的一件男裝皮夾克，便用黃仁勳的名字和圖片，吸引搜尋流量，目前已銷售一空。

在Wilson Jackets也能找到類似的皮衣，名叫「黃仁勳輝達CEO皮夾克」，還提供仿皮和真皮的選項，售價分別為99和129美元。

另外在Jacketpop也有類似商品，名叫「黃仁勳夾克」，售價105美元。

目前沒人能確認黃仁勳的皮衣到底有哪些品牌，但若干有眼光的時尚愛好者確實對他的皮衣品牌，有算是合理的猜測。

一名Reddit用戶發文說，黃仁勳的皮衣可能是愛馬仕（Hermes）的，要價1.13萬美元。

然而，Joseph Rosenfeld告訴紐約時報 ，他推測黃仁勳的皮衣是稍微令人負擔得起的品牌，例如Tom Ford。有些似乎來自Theory這個品牌，像是Morvek Zip Jacket in Leather，售價716.25美元。