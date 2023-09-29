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特斯拉自動輔助駕駛致死案 在加州開審

中央社舊金山28日綜合外電報導
代表特斯拉Model 3死亡車禍被害人的律師今天在開審陳述中。（路透）
代表特斯拉Model 3死亡車禍被害人的律師今天在開審陳述中。（路透）

代表特斯拉Model 3死亡車禍被害人的律師今天在開審陳述中，將事故歸咎於特斯拉的自動輔助駕駛系統，強調「汽車公司絕對不該把測試車賣給消費者」。

路透社報導，這是美國首度針對特斯拉汽車公司（Tesla Motors Inc.）自動輔助駕駛系統（Autopilot）功能導致死亡的案件進行審理。不過特斯拉委任律師表示，這起事故是由「典型人為失誤」造成的。

加州法院的審判源於一起民事訴訟，指控自動輔助駕駛導致車主李伊（Micah Lee）的Model 3突然在洛杉磯以東的公路上，以105公里時速偏離車道，撞擊路樹後陷入火海，而這一切都發生於幾秒鐘之內。

法院文件顯示，這起2019年的事故導致李伊身亡、兩名乘客重傷，其中一名當時8歲的男孩被開膛破肚。乘客和李伊的遺族對特斯拉提起訴訟，指控特斯拉售車時就知道自動輔助駕駛功能及其他安全系統有缺陷。

特斯拉為系統安全性辯護稱，在公路行駛時，自動輔助駕駛不能用於急轉彎。

本案在加州河濱市（Riverside）開庭時，原告律師麥可斯（Jonathan Michaels）開審陳述指出，2019年時年37歲的李伊以6000美元為他的Model 3加購「全自動輔助駕駛」（FSD）方案時，這個系統還是「測試版」，意味尚未準備好發表。

麥可斯說：「汽車公司絕對不該把測試車賣給消費者。」

他表示，事故車方向盤在高速公路進行43度急轉彎，「過度轉向指令是特斯拉一個已知的問題」。

特斯拉否認這項說法，強調自動輔助駕駛在高速行駛時為方向盤的轉向角度設置了「護欄」，使其在公路上只能向左或向右轉一點點。

特斯拉律師卡瑞（Michael Carey）將這起事故歸咎於駕駛酒駕，他說：「本案與自動輔助駕駛無關，自動輔助駕駛讓道路變得更安全。一個典型的人為失誤造成這起事故」。

特斯拉 加州 洛杉磯

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