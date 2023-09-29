我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

恒大許家印二兒子前年賣洛杉磯豪宅 前妻丁玉梅已離港

世說新聞╱華人走線 翻墻入境警迎接 好吃好喝好開心

華郵：共和黨眾院極右派 醞釀拉麥卡錫下馬

中央社／華盛頓28日綜合外電報導
在政府面臨關門大限將至之際，共和黨籍的眾院議長麥卡錫面臨內外夾攻。(美聯社)
在政府面臨關門大限將至之際，共和黨籍的眾院議長麥卡錫面臨內外夾攻。(美聯社)

據4名知情人士透露，眾院共和黨內已有一小搓極右派在醞釀，想將同黨籍的議長麥卡錫拉下馬。在聯邦政府面臨斷炊關門之際，此舉無疑將讓眾議院陷入進一步紛亂。

在共和黨內極右派堅持大幅削減支出下，國會兩黨始終無法達成協議通過預算及聯邦支出等法案，若無法趕在10月1日進入新的會計年度前達成任何撥款協議，聯邦政府將再次被迫關門。

「華盛頓郵報」披露，共和黨內極右派次團「眾議院自由黨團」（House Freedom Caucus）成員的盤算是拉下自家議長麥卡錫（Kevin McCarthy），拱黨鞭艾默（Tom Emmer）上台。共和黨內極右派覺得與艾默較契合，更能推動保守派的理念。

共和黨在2022年期中選舉以微幅多數奪回眾院，今年初卻歷經15輪馬拉松投票才得以推出議長，使得眾院內部間的合縱連橫態勢更形複雜。華郵認為，黨內極右派醞釀「逼宮」，是眾議院今年諸多紛亂的又一新例，形同國會正促成政府走上關門。

眾院內包含麥卡錫盟友在內的許多人始終警告，麥卡錫年初為當上議長而向黨內極右派讓步，議長威信將在朝野預算攻防時遇到考驗。當時麥卡錫其中一項讓步是同意修改眾院規則，使得只要一名眾議員就能提出罷黜議長的動議。

不過艾默在發給華郵的聲明裡仍說：「我完全支持麥卡錫議長，這點他與我都很清楚。我一點逼宮興趣都沒有，話題到此為止。」

華郵指出，不清楚共和黨內極右派會否真要動手，抑或只是再向麥卡錫警告他們的不滿已趨臨界。一些極右派成員私下放話，罷黜麥卡錫「勢在必行」，只是還在考量時機點。

共和黨籍佛州聯邦眾議員蓋茨（Matt Gaetz）曾兩次在眾院揚言提出罷黜議長動議，最近一次就在本周；知情人士透露蓋茨最快可能在10月1日採取行動，從而展開一項為期48小時的程序啟動罷黜議長表決。

儘管民主、共和兩黨談判預算期間麥卡錫一直在安撫黨內強硬派，但後者對麥卡錫的不滿仍累積。強硬派認為麥卡錫不願按他們的要求談判支出法案，浪費今夏這幾個月寶貴時間。

國家廣播公司新聞網（NBC News）指出，按今年初修改的眾院新規定，只需一名議員即可提出「罷黜動議」（motion to vacate），罷黜議長表決只需在眾院過半就能通過（即218票），使得理論上一小搓想罷黜議長的共和黨人可與民主黨合作，就能拉下自家議長。

華郵認為，局面形同眾院內居少數的民主黨反握有籌碼，既可選擇與共和黨極右派聯手拉下麥卡錫，也可選擇讓麥卡錫為保住議長職務而向民主黨讓步。

熟悉眾院民主黨高層想法的人士透露，民主黨尚未決定是要保麥卡錫還是倒他。

麥卡錫 眾院 共和黨

上一則

政府關門對民生有何影響？ 糧食補助減少、紅藍卡客服變慢…

延伸閱讀

一洲焦點／政府周日真的要關門？眼前的2個問題

一洲焦點／政府周日真的要關門？眼前的2個問題
前史坦普信評主席：相較2011年 目前經濟更弱

前史坦普信評主席：相較2011年 目前經濟更弱
聯邦政府關門倒數 共和黨提交換條件 周五擬闖關

聯邦政府關門倒數 共和黨提交換條件 周五擬闖關
無視政府關門 共和黨寧背罵名 少數極右眾議員恐採焦土策略

無視政府關門 共和黨寧背罵名 少數極右眾議員恐採焦土策略

熱門新聞

百多青少年戴著面罩晚間約8點來到費城的「中心城」(Central City)區，打劫蘋果專賣店等店家。（截取自6abc Philadelphia YouTube）

上百青少年蒙面到費城中心城打劫蘋果等店面 約20嫌被捕 1女性還直播

2023-09-27 05:37
勁球獎（Powerball）去年11月因為連續40摃，頭獎彩金累積20億美元，最終由埃德溫在加油站買下一張中獎彩券，領走這20億美元，創下威力球史上最高獎額紀錄。（Getty Images）

連買加州3豪宅 20億勁球得主「理財策略」讓專家直搖頭

2023-09-21 18:55
美國路易斯安納州男子勞森（中）亡命了32年，日前終於在墨西哥被捕與遣返美國，並在機場要被上銬時笑出聲來。（照片翻攝：crimeonline.com）

亡命超過30年終在墨西哥落網 美國男子在機場要被上銬時笑出聲

2023-09-23 09:00
佛州一對姐弟，因不滿母親拿走他們的電子設備，10歲的弟弟開車載著11歲的姐姐離家狂駛320公里，直到在阿拉楚阿縣（Alachua）被警方攔下。（阿拉楚阿郡警長辦公室）

不滿母沒收3C產品 10歲男童開車載11歲姐 狂駛320公里

2023-09-24 15:38
特斯拉、X平台及Space X執行長馬斯克。（路透）

馬斯克：邊境移民問題有多嚴重 我要親自去看看

2023-09-27 18:10
美國佛州男子奧蘭多23日正在用筆電專心看足球比賽，一時沒注意，結果身旁的3歲女童竟拿起放在沙發上的槍自轟。（截自影片）

佛州男只顧盯筆電看球賽 3歲女童突在一旁開槍自轟

2023-09-28 02:17

超人氣

更多 >
這個常見的調味料 竟有神奇護腦作用

這個常見的調味料 竟有神奇護腦作用
佛州男只顧盯筆電看球賽 3歲女童突在一旁開槍自轟

佛州男只顧盯筆電看球賽 3歲女童突在一旁開槍自轟
拜登政府今天對聯邦公務員發函 告知政府即將關閉

拜登政府今天對聯邦公務員發函 告知政府即將關閉
好市多賣金條 放上網幾小時內就被搶購一空

好市多賣金條 放上網幾小時內就被搶購一空
回收、重覆清洗誰環保？ 麥當勞揭「悲慘經驗」抗拒歐盟新規

回收、重覆清洗誰環保？ 麥當勞揭「悲慘經驗」抗拒歐盟新規