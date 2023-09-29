華郵：共和黨眾院極右派 醞釀拉麥卡錫下馬

在政府面臨關門大限將至之際，共和黨籍的眾院議長麥卡錫面臨內外夾攻。(美聯社)

據4名知情人士透露，眾院共和黨 內已有一小搓極右派在醞釀，想將同黨籍的議長麥卡錫 拉下馬。在聯邦政府面臨斷炊關門之際，此舉無疑將讓眾議院陷入進一步紛亂。

在共和黨內極右派堅持大幅削減支出下，國會兩黨始終無法達成協議通過預算及聯邦支出等法案，若無法趕在10月1日進入新的會計年度前達成任何撥款協議，聯邦政府將再次被迫關門。

「華盛頓郵報」披露，共和黨內極右派次團「眾議院自由黨團」（House Freedom Caucus）成員的盤算是拉下自家議長麥卡錫（Kevin McCarthy），拱黨鞭艾默（Tom Emmer）上台。共和黨內極右派覺得與艾默較契合，更能推動保守派的理念。

共和黨在2022年期中選舉以微幅多數奪回眾院，今年初卻歷經15輪馬拉松投票才得以推出議長，使得眾院內部間的合縱連橫態勢更形複雜。華郵認為，黨內極右派醞釀「逼宮」，是眾議院今年諸多紛亂的又一新例，形同國會正促成政府走上關門。

眾院內包含麥卡錫盟友在內的許多人始終警告，麥卡錫年初為當上議長而向黨內極右派讓步，議長威信將在朝野預算攻防時遇到考驗。當時麥卡錫其中一項讓步是同意修改眾院規則，使得只要一名眾議員就能提出罷黜議長的動議。

不過艾默在發給華郵的聲明裡仍說：「我完全支持麥卡錫議長，這點他與我都很清楚。我一點逼宮興趣都沒有，話題到此為止。」

華郵指出，不清楚共和黨內極右派會否真要動手，抑或只是再向麥卡錫警告他們的不滿已趨臨界。一些極右派成員私下放話，罷黜麥卡錫「勢在必行」，只是還在考量時機點。

共和黨籍佛州聯邦眾議員蓋茨（Matt Gaetz）曾兩次在眾院揚言提出罷黜議長動議，最近一次就在本周；知情人士透露蓋茨最快可能在10月1日採取行動，從而展開一項為期48小時的程序啟動罷黜議長表決。

儘管民主、共和兩黨談判預算期間麥卡錫一直在安撫黨內強硬派，但後者對麥卡錫的不滿仍累積。強硬派認為麥卡錫不願按他們的要求談判支出法案，浪費今夏這幾個月寶貴時間。

國家廣播公司新聞網（NBC News）指出，按今年初修改的眾院新規定，只需一名議員即可提出「罷黜動議」（motion to vacate），罷黜議長表決只需在眾院過半就能通過（即218票），使得理論上一小搓想罷黜議長的共和黨人可與民主黨合作，就能拉下自家議長。

華郵認為，局面形同眾院內居少數的民主黨反握有籌碼，既可選擇與共和黨極右派聯手拉下麥卡錫，也可選擇讓麥卡錫為保住議長職務而向民主黨讓步。

熟悉眾院民主黨高層想法的人士透露，民主黨尚未決定是要保麥卡錫還是倒他。