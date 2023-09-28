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政府關門對民生有何影響？ 糧食補助減少、紅藍卡客服變慢…

記者顏伶如、張聲肇／即時報導
政府如果關門，對一般民眾的影響也很大，例如定期發放的社安金，也可能無法及時寄送。圖為在社安局等候的民眾。（路透）
政府如果關門，對一般民眾的影響也很大，例如定期發放的社安金，也可能無法及時寄送。圖為在社安局等候的民眾。（路透）

預算法案若無法在9月30日晚間期限之前通過，聯邦政府便將關門，數百萬公務員被迫放無薪假，國防單位及運輸安全管理局(Transportation Security Administration，TSA)人員則在沒有薪水可領的情況下必須繼續上班。

某些關係到民眾每日生活的聯邦計畫，將因為政府關門而出現狀況，包括食物補助經費減少、紅藍卡(Medicare)與社安金客服延誤等。漣漪效應有多大，取決於政府關門多久，以及受到影響的機關是否準備好各種因應備案。

同時，翹首企盼社安金隨物價指數調升的7000萬退休人員等，將無法準時知道明年社安金調升的幅度，因為勞工部也將關門；勞工部的勞工統計局已奉命若政府關門，將暫停勞動數據的收集、分析與發布工作。

密西根州立大學(Michigan State University)伊萊柏德商學院(Eli Broad College of Business)助理教授莫吉森(Forrest V. Morgeson III)說，總計而言，數億美國民眾領取某種政府福利，政府關門將造成嚴重的財務動盪，美國經濟也將面臨後續衝擊。

在取俗稱糧食券的「營養補充援助計畫」(Supplemental Nutrition Assistance Program，SNAP)與「婦女及嬰幼兒營養補助特別計畫」(Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and Children ，WIC)方面，糧食券衝擊受政府關門長短影響，近700萬名領取WIC的婦女及兒童恐將失去補助。

學前啟蒙班(Head Start)將失去聯邦經費，農業部說學童免費午餐不會出現立即影響。

社安金與社會安全生活補助金(Supplemental Security Income，SSI)支票持續寄發，但等候客服回覆的時間將拉長。

紅藍卡與白卡(Medicaid)福利不變，兩者都是必須強制付款的聯邦計畫(mandatory programs)，但客服可能延誤。

班機系統將正常運作，航空交通管制員與運輸安全管理局人員都是必要工作者(essential workers)；狀況允許下，護照、簽證將維持核發。

不管政府是否關門，學生貸款借款人10月1日起都必須恢復每月償還學貸。

美國郵局不靠稅金運作，因此郵件遞送不受影響。

政府關門 勞工部 社安金

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