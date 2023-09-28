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國務院證實6萬封電郵遭竊 稱不涉機密內容

中央社華盛頓28日專電
國務院發言人米勒今天證實，今年稍早微軟（Microsoft）所稱破壞電郵平台的中國駭客，自國務院盜走約6萬封電郵。但他強調，被竊取郵件不涉機密內容。(路透)
國務院發言人米勒今天證實，今年稍早微軟（Microsoft）所稱破壞電郵平台的中國駭客，自國務院盜走約6萬封電郵。但他強調，被竊取郵件不涉機密內容。(路透)

國務院發言人米勒今天證實，今年稍早微軟（Microsoft）所稱破壞電郵平台的中國駭客，自國務院盜走約6萬封電郵。但他強調，被竊取郵件不涉機密內容。

微軟7月發布聲明，表示一個來自中國、被稱為Storm-0558的駭客組織5月開始利用偽造驗證權杖，入侵約25個組織的Outlook服務電子郵件帳戶，包括美國政府機構。米勒（Matthew Miller）當時證實，國務院6月偵測到「異常活動」，隨即保護系統並通知微軟。

路透27日引述聯邦參議員施密特（Eric Schmitt）底下一位曾參與國務院簡報的不具名幕僚，指駭客從10個不同的國務院帳號竊走6萬封電郵；儘管受害者姓名未公開，已知除了一人，其他都隸屬於東亞局底下。

米勒今天在例行媒體簡報會上被問及此事，證實當時約有6萬封電郵遭竊。但他強調，遭盜走內容皆非機密，國務院機密郵件系統並未被駭。

至於國務院是否已判定幕後主使身分，米勒維持先前說法，指美方尚未作出指認，「但如同我先前所說，我們沒有理由懷疑微軟的公開認定」。

美國政府機構遭駭消息時有所聞，根據華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）統計，今年截至8月，美國政府單位遭受近90起重大駭客攻擊，常見來源包括中國、俄羅斯、北韓等。

美國與日本昨天也發出聯合警示，呼籲警戒中國相關駭客集團BlackTech的網路攻擊，被鎖定目標包含政府機關、電力通訊、國防產業等團體。

國務院 駭客 微軟

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