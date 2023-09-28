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領錯狗回家 主人覺得「長太像」 貓咪發現「不一樣」

世界新聞網王若馨／即時報導
黃金獵犬「艾美」(左)與「瑪迪」。(擷自FOX 9 Minneapolis-St. Paul)
黃金獵犬「艾美」(左)與「瑪迪」。(擷自FOX 9 Minneapolis-St. Paul)

覺得你絕對不會認錯自己心愛的寵物嗎？維吉尼亞州一家人從寵物日托中心將他們的黃金獵犬帶回後，花了三天才發現領錯了狗。

福斯新聞報導，凱利一家人養了一隻1歲半的黃金獵犬「艾美」（Ehmi）；日前凱利家的兒子去接美容後的艾美，卻沒察覺跟他回家的是另一隻「長得很像」的黃金獵犬。

凱利家說，一開始覺得似乎有哪裡不太對勁，但因為艾美剛剪完毛，所以他們以為是自己多心了。

不過，接下來幾天凱利一家──包括家裡的貓──開始注意到眼前的狗狗不太一樣。首先，艾美不會舔人的臉，但眼前這隻黃金獵犬對人又舔又咬；他們養的貓開始攻擊「艾美」，然後當她最喜歡的鄰居出現時，「艾美」卻毫無反應。

即使連「艾美」的訓練師都察覺異樣，但大家都沒想到：這不是同一隻狗。

直到凱利一家人因為擔心「艾美」病了，帶她去看獸醫，才被獸醫發現晶片不一樣，眼前這隻黃金獵犬其實是「瑪迪」（Maddy）。

如今艾美與瑪迪各自安好地回到自己的家。這兩家人還約好要做DNA測試，看艾美與瑪迪有沒有血緣關係。

影片來源：YouTube FOX 9 Minneapolis-St. Paul

維吉尼亞州 晶片 DNA

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