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NBC：聯邦托兒補助停止 衝擊雙薪家庭與職業婦女

NBC：聯邦托兒補助停止 衝擊雙薪家庭與職業婦女

記者顏伶如／即時報導
「托兒補助斷崖」的出現將導致托兒所因為經費不足而關門。(Getty Images)
「托兒補助斷崖」的出現將導致托兒所因為經費不足而關門。(Getty Images)

2021年3月通過「美國救援法案」(American Rescue Plan Act)的多項托兒計畫，9月30日起將陸續結束，換算起來全美約320萬名兒童失去聯邦補助。國家廣播公司(NBC)分析，「托兒補助斷崖」(child care cliff)的出現將導致托兒所因為經費不足而關門，雙薪家庭為了托兒問題煩惱，首當其衝的職業婦女恐將被迫放棄工作在家帶孩子，美國整體經濟將受到波及。

報導指出，原本在緬因州北部開托兒所的喬德琳‧羅西格諾爾(Jordyn Rossignol)，疫情期間因為聯邦托兒補助得以維持運作，但今年8月做出停業的痛苦決定。她說，托兒所營業成本越來越高，聯邦補助一旦結束，全美各地托兒所都將面臨生存困難。

她說：「如果有人說想開托兒中心，我會勸阻千萬不要，因為我就是負債累累，還賠上健康。」

羅西格諾爾表示，原本能拿的聯邦補助每個月1萬2000元，可是無法支撐老師薪水以及餐點、訓練等開銷。她說，最好的老師都離職，改到對街的五金行上班。

非營利智庫機構「世紀基金會」(The Century Foundation)婦女經濟正義部主任茱莉‧凱申(Julie Kashen)說，美國經濟強勁，勞動市場欣欣向榮，就業成長表現頗佳，但如果家長失去托兒補助，就必須為了照顧孩子而減少工時，甚至完全離開職場。

她指出，就業人數一旦降低，代表花錢消費的人變少了，經濟將受影響。

凱申表示，為了降低衝擊，包括阿拉斯加州、加州、麻州、紐約州在內的少數幾州，設法為原本依賴聯邦計畫的托兒機構提供數百萬元補助，好讓托兒所有經費可以為老師發放薪水、購買學用品，並且減輕家長的托兒費用壓力。

不過，其他幾州的托兒補助危機則正擴大。

報導指出，共和黨居多數的威斯康辛州議會今年6月投票通過結束州政府托兒補助計畫。

凱申說，結束聯邦補助的衝擊或許不會立即出現，但明年將逐漸浮上檯面，各地托兒中心由於成本負擔，面臨是否繼續經營的抉擇。

阿拉斯加州 就業 麻州

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