社安局誤歸為死者 她被退學解雇…16年了還沒「生還」

被社會安全局（Social Security Administration，SSA ）錯誤歸為已故者，會有何遭遇？現年52歲的密蘇里州 婦女卡森（Madeline-Michelle Carthen）感受最深。她2007年首度獲知自己的社會安全號碼被SSA錯誤歸入死亡主檔案（Death Master File），她被迫退學，還一再遭解雇、甚至被趕出家門；直至今日，卡森仍在為自己被誤歸為死者的烏龍鳥事奮戰中。

卡森26日告訴國家廣播公司（NBC），16年前她被韋伯斯特大學國際商業實習生交換計畫錄取，準備去非洲加納暑期實習；她向學校申請財政援助，校方卻傳來驚人訊息，說她的社會安全號碼被列為已故者，校方要她聯繫SSA，在問題解決以前，須退出交換生計畫。

卡森說，她當時聽到此事，笑了出來，以為這只是個簡單錯誤；卡森立即聯繫SSA，但後來的遭遇證明，問題不但未能解決，她還從此失了生計，命運多舛。

「我只知道我還活著。」她說：「卻很難證明這一點。」她被告知她的名字被誤添入死亡主檔案，她收到一封所謂「死亡錯誤信」，可交給信用當局證明她仍健在。但因為死亡主檔案已被分享給國稅局、國土安全部 、電子驗證單位，她在「公文上的存在」基本上已被抹去，連鎖反應令人無法想像。

多年來，因為人力資源部門無法根據卡森的社安號碼處理工資，她一直被解雇；她的車被收回，人被趕出家門；無法申請房貸的卡森目前與姊姊住在一起。歷年來她已向SSA提交了數十份文件，向四位美國總統和多位政府官員求助；甚至曾在2019年對SSA等機構提起聯邦訴訟，但因政府擁有主權豁免權而被駁回。

2021年，SSA發給她新社會安全號碼，卡森曾合法改名；但勝利短暫。因她的社安號碼可以連到舊號碼；「我仍然被困在這裡，沒人可以幫我，」她說：「我只是想找到解答。」