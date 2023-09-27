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小火已撲滅…為何釀成夏威夷巨災？燒毀輪胎成調查線索

記者張聲肇／即時報導
調查人員說，老舊汽車的輪胎燒毀融化後的殘跡、被火燒斷的樹幹和燒成炭的電線桿，可能是夏威夷火災「現場證據」的線索。（美聯社）
調查人員說，老舊汽車的輪胎燒毀融化後的殘跡、被火燒斷的樹幹和燒成炭的電線桿，可能是夏威夷火災「現場證據」的線索。（美聯社）

調查人員說，老舊汽車的輪胎燒毀融化後的殘跡、被火燒斷的樹幹和燒成炭的電線桿，可能是「現場證據」的線索，可為大家解開一個謎團：掉落的電線引發的小火，原已撲滅，為什麼數小時之後，再度被颶風捲起，釀成茂宜島史上最大也最慘烈的巨火？

答案也許就是夏威夷電力公司電線桿下茂密的植被，以及原小火殘留的餘燼，被急勁的颶風捲成滔天巨焰，瞬間吞沒拉海納市區的建築，變成至少97人死亡的「天災。」

調查人員扒梳現場一片焦黑，希望找到可解釋美國百多年來最慘烈火災的蛛絲馬跡時，一件事讓他們豁然開朗：夏威夷電力公司的地上電線，即使穿過野火風險極高的地段，多年來任憑植物生長，不去整理，凌亂一片。

美聯社檢視衛星圖片後發現，輸電路線的小溝谷雜草叢生，矮木、小樹和垃圾遍地堆疊，夏季乾旱時，就是「星星之火可以燎原」的現實寫照。火災過後的圖片顯示，輸電路線各電線桿之間，燒焦的花草樹木炭灰堆積高於10呎。

住在小溝谷附近的拉海納市人巴拉格索（Gemsley Balagso）說，電線所經之處，根本沒人整理，「我在這裡住了20年，從來沒看過有人去除草。」8月8日當地起了一場小火，很快被吹向海岸的颶風燎成大火，他拍了一段影片。

他告訴美聯社，「落山風風速每小時90哩（145公里），從起火或再度點燃吹到我家門口，不到一分鐘的時間。」

再度燃起的原因，根據摩根與摩根法律事務所提供的燒毀輪胎照片，可能就是從它的餘燼，風吹過來後再度燃火。輪胎在植被繁茂的小谷被發現。

電力公司如今吃上一堆官司，原告告它不顧颶風警報、及早關閉供電，不提升電線桿的品質，也不整理電線四周的野生植物。它承認，初始火勢是掉落的電線造成，但隨後它就關閉供電，火勢重燃燒死那麼多人，它說，不是它的責任。

颶風 夏威夷 茂宜島

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