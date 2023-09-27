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大學派對滿意度：賓州鄉村學府奪冠 基督教學校勝公立

編譯周芳苑／綜合27日電
2024年大學調查評估學生對大學派對的滿意度，賓州印第安納大學(Indiana University of Pennsylvania) 榮獲冠軍。（美聯社）
2024年大學調查評估學生對大學派對的滿意度，賓州印第安納大學(Indiana University of Pennsylvania) 榮獲冠軍。（美聯社）

除了讀書，對許多大學生來說，參加派對社交聯誼不可或缺。華爾街日報(Wal Street Journal) 參與的WSJ/College Pulse 全美2024 年大學調查評估學生對大學派對的滿意度，賓州小型鄉村學府印第安納大學(Indiana University of Pennsylvania) 榮獲冠軍。

另有兩所基督教學校的學生對學校派對評價比大型公立大學學生高。

德州基督教大學(Texas Christian University, TCU)、伯明翰南方學院(Birmingham-Southern College)、詹姆斯麥迪遜大學(James Madison University)以及德州的塔爾頓州立大學(Tarleton State University)排名前五名。

前十名其他學校包括喬治亞州薩凡納州立大學(Savannah State University)、路易斯安那州杜蘭大學(Tulane University)、維吉尼亞州華盛頓與李大學( Washington and Lee University)、 俄亥俄州戴頓大學(University of Dayton)、密西西比州阿爾肯州立大學(Alcorn State University)。

賓州匹茲堡東北的大學IUP榮登派對排行榜冠軍並不令人意外，大四生比安科(Simon Bianco)在賓州長大，每年聖派翠克節前後經常看到印第安納城鎮街上和酒吧裡擠滿大學生；他不認為有危險，將這個特質視為大學的另一面。

IUP媒體關係執行總監弗萊林(Michelle Fryling)強調學生嚴肅對待學業和課外活動。

德州TCU 派對風名列第二令學生意外。大三生萊特(Eleana Wright) 認為，去年學校150 週年校慶、橄欖球隊1月晉級全國冠軍賽令學生士氣高張，可能轉化為對派對風的滿意度。

TCU 副校長卡文斯-圖爾(Kathy Cavins-Tull)認為體育和社交聯繫是大學生活重要元素。

派對風排名敬陪末座的學校包括阿拉斯加University of Alaska Anchorage)、西雅圖Seattle Pacific University)、德州University of St. Thomas、俄亥俄州Muskingum University、舊金山University of San Francisco。

德州 俄亥俄州 賓州

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