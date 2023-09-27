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重返30年前創業餐廳 黃仁勳：當服務生學會謙卑

中央社舊金山26日專電
輝達執行長黃仁勳(右)和連鎖餐廳Denny’s 執行長Kelli Valade(左)。美聯社
輝達執行長黃仁勳(右)和連鎖餐廳Denny’s 執行長Kelli Valade(左)。美聯社

許多矽谷名人在車庫創業，輝達執行長黃仁勳則是從連鎖餐廳Denny’s起家，他今天重新回到創業餐廳接受表揚，回憶從未消失，他說，當服務生能教會人謙卑、帶給別人快樂。

穿著招牌的黑色皮衣，輝達執行長黃仁勳（Jensen Huang）今天回到他早期創業、位於矽谷聖荷西的連鎖餐廳Denny’s。

「那些香腸勾起我超多的回憶」，黃仁勳在店內說道。

國家廣播公司灣區新聞台（NBC Bay Area）記錄下這溫馨時刻，透過畫面，可以看到黃仁勳重返當初的創業基地，情緒有些悸動，開心地和眾人聊起了Denny’s陪伴他的時光，不僅創業，Denny’s也給了他第一份工作。

「我當時幫忙洗碗，我是一位服務生」，黃仁勳侃侃而談青少年時期在Denny’s打工的往事。

黃仁勳15歲在俄勒岡州波特蘭市的Denny’s找到第一份工作，他曾於受訪表示，原本不擅表達，這個經驗讓他學會自在與陌生人溝通，擺脫羞澀。

30年前，黃仁勳和兩位創業夥伴，馬拉科夫斯基（Chris Malachowsky）和普里姆（Curtis Priem）則是在矽谷的這間Denny’s泡了2年，創辦出輝達，他說，「我們會在這邊坐上2、3個小時，聊著關於輝達的事」。

Denny’s為紀念和表揚店內創造出身價兆元的執行長，特別製作牌匾表彰這段歷史、以及輝達的成就、更重要的是黃仁勳象徵的成功故事。

黃仁勳一直對Denny’s充滿感情，今天也特地回到故地接受表揚。

憶起往事，他幽默表示，「沒有人比我更會招呼客人了」，據輝達媒體公關主任布朗（Ken Brown）於社群平台轉述，黃仁勳還說，「我能拿的咖啡杯最多了」。

布朗也引述，黃仁勳建議年輕人的第一份工作可以從餐廳開始，因為「它教你學會謙卑、努力工作、善待他人、並帶給別人快樂」。

黃仁勳 輝達 矽谷

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