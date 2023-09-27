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若川普獲提名 眾院前議長萊恩：共和黨將會敗選

中央社威斯康辛州麥迪遜26日綜合外電報導
前眾院議長萊恩。路透
前眾院議長萊恩。路透

前聯邦眾議院議長萊恩今天表示，若前總統川普獲提名角逐明年總統選戰，共和黨將會敗選。

美聯社報導，萊恩（Paul Ryan）擔任眾院議長期間經常與川普發生爭執。他希望經明年初首波初選之後，就會有另一位共和黨候選人掌握到取代川普的足夠聲勢。威斯康辛州東南部選出的萊恩擔任聯邦眾議員20年，於2019年退休，最後4年擔任議長。

萊恩在威斯康辛大學麥迪遜分校（University of Wisconsin-Madison）一場校園活動中說：「優先考慮新臉孔的政黨會贏得選舉。」

如果又是由川普跟現任總統拜登競爭白宮寶座的話，萊恩說：「我認為那麼拜登贏了。」

「我認為，領導人應該竭力成為誠實、合乎道德、品行端正的人，不僅設法為自己設定標準，並且要做全國表率。川普不想去做以上任何一件事。坦白說，他反其道而行。所以對於他夠格做這工作，我就是難以苟同。」

萊恩表示，威斯康辛在內為數不多的搖擺州，大選歸根結柢就是要贏得郊區選民的選票。

「2021年1月6日（國會被攻擊）以後，你會認為那些郊區選民更喜歡川普嗎？我意思是，哎呀，他們上次就沒有投給他，他們會再一次不投給他。」

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