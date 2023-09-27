Spotify創辦人談查克柏格的三種面貌

Spotify創辦人埃克說，眾人看到的祖克柏有三個版本，分別是電影「社群網戰」中的查克柏格、涉入劍橋分析（Cambridge Analytica）醜聞的查克柏格，與現今的查克柏格。美聯社

音樂串流平台Spotify創辦人埃克（Daniel Ek）與臉書 創辦人查克柏格 相識多年。他說，眾人看到的查克柏格有三個版本，分別是電影「社群網戰」中的查克柏格、涉入劍橋分析（Cambridge Analytica）醜聞的查克柏格，以及現今的查克柏格。

Business Insider報導，埃克接受富比世 訪問時說，查克柏格就讀哈佛大學時，創辦了臉書，形象經過多次改變。世人首先見到的是「社群網戰」中，由演員傑西艾森柏格詮釋的查克柏格。傑西艾森柏格在這部奧斯卡得獎片中飾演的查克柏格，是一位傲慢的天才。

接著世人見識到劍橋分析的「邪惡查克柏格」。埃克所說的大概是2018年的劍橋分析醜聞，當時臉書遭控允許這家政治數據分析公司不當取得數百萬用戶的數據。

查克柏格隨後為此一事件負責，同年3月在臉書發文寫道：「我創立臉書，到頭來要為平台上發生的事負責。我會盡其所能保護我們的社群，我是認真的。」

埃克指出，今日的查克柏格與過往兩個版本大不相同。他說，「他的公眾形象更為真誠。他過去幾年學到很多，有了新的雄心壯志。他明白擁有如此巨大的平台，必須為行動負責。」

埃克並說，這是他依據公眾觀點所做的評估，不是他的個人意見。