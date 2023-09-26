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蘋果執行長庫克快閃西班牙 嘗三星料理、看足賽行程滿檔

中央社／馬德里26日專電
蘋果執行長庫克。（Getty Images）
蘋果執行長庫克。（Getty Images）

蘋果執行長庫克23至24日旋風式造訪馬德里，除參訪皇馬體育城、蘋果旗艦店、攝影學校，與各界人士交流外，還跟著米其林三星主廚品嘗百年料理，並觀賞馬德里德比足球賽事。

庫克（Tim Cook）驚喜造訪馬德里的短短一個周末行程滿檔，參訪腳步不停歇，48小時內與來自足球、餐飲、音樂、攝影、藝術、身障運動等各界人士見面，交流想法理念以及蘋果產品的運用。他不忘在社群媒體平台X（前身為推特）上紀錄豐富的行程與收穫，引起西班牙媒體熱烈報導。

根據20分鐘報（20 minutos），庫克23日造訪馬德里的首站先抵達「皇家馬德里體育城」（Ciudad Real Madrid），在這座隸屬於皇馬足球俱樂部的大型體育中心參觀球員訓練。皇馬球團主席培瑞茲（Florentino Pérez）親自接待庫克，並特地贈送他一件印有名字Tim、背號1號的紀念球衣。

下一站，庫克與在馬德里擁有米其林三星餐廳DiverXO的主廚穆尼奧斯（Dabiz Muñoz）相約於百年高級餐廳拉爾迪（Lhardy），一面品嘗馬德里最經典的傳統菜餚「馬德里燉肉菜豆鍋」（Cocido madrileño），穆尼奧斯一面分享他如何運用蘋果 iPhone 15 Pro Max創作料理。

午餐後，庫克抵達位在太陽門廣場（Puerta del Sol）的蘋果旗艦店，與員工和客人歡樂談天與合照，並在店裡享受了西班牙創作型歌手Guitarricadelafuente的演唱會。庫克在社群媒體平台X上發文，表示他已經成為Guitarricadelafuente的終生粉絲。

庫克24日的行程更加緊湊，他首先造訪「EFTI國際攝影及電影學校」，聽教師們分享將iPhone手機融入課程，以幫助年輕創意人釋放潛力。接著，他來到一家「綠色餐廳」Mo de Movimiento，與主理人交流永續理念，並在此與一位西班牙YouTuber暢聊蘋果未來將如何達成2030減碳目標。

庫克當天也會見了曾與時尚巨頭古馳（Gucci）合作的西班牙視覺藝術家蒙瑞亞爾（Ignasi Monreal），了解他如何利用iPad Pro進行創作，美妙融合傳統和數位藝術。他並與帕運金牌得主、西班牙身障游泳健將培拉勒斯（Teresa Perales）在泳池會面，了解她如何使用Apple Watch進行日常訓練。

行程最後，庫克在西班牙女足國家隊隊長安德瑞斯（Ivana Andrés）的陪同下，觀賞了西甲足球聯賽上演的「馬德里德比」，在馬德里競技主場對戰皇家馬德里，他在社群媒體平台X上發文讚嘆：好一場精彩的比賽！

經過緊湊的48小時馬德里之行，庫克25日在社群媒體平台X上發文感謝馬德里，他說：「謝謝你，馬德里，這是一趟難忘的造訪！」

庫克 足球 社群媒體

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