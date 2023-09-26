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好萊塢編劇工會罷工落幕 與製片方簽署3年新合約

記者陳建嘉／即時報導
美國編劇工會展開罷工快5個月，終於即將落幕。（路透資料照片）
美國編劇工會展開罷工快5個月，終於即將落幕。（路透資料照片）

根據美媒「綜藝報」報導，歷經148天，近5個月的編劇工會罷工終於迎來落幕，編劇工會內部透過投票決定，約莫11500名成員將結束罷工迎來工作，並於太平洋時間本周三0點1分正式生效，而他們已與製片方簽署3年的新合約，還得等到成員票選通過才能生效，至於投票則會在10月2日至10月9日舉行。

編劇工會也公布完整的94頁合約以及全新條款，包括對於薪資收益、電視編劇的最低員工人數要求以及改善編劇的薪資，並且讓他們能在寫作過程中獲得保護，不被AI影響，AI不得編寫、改編原有的編劇材料，但後續還會持續有更多的討論。

此次編劇罷工的主要訴求在於爭取他們寫出的節目在串流平台上架時有更好的酬勞和分紅，也要確保人工智慧（AI）不會取代他們的工作機會。對於影視製作來說，電影在拍攝前大致都已經有了完整的劇本，只差在一邊拍可能會一邊更改，受到的衝擊稍微小一些，電視劇不一定拍攝前就有完整一整季的劇本，編劇罷工造成的影響就大得多，綜藝節目看來雖然有時是靠來賓和主持人的互動玩出趣味來，偏偏也需要編劇為整個流程抓出框架、適時的添加笑哏，因而也在這一波的罷工中受到影響。

至於演員工會的罷工仍在持續中，但相對於編劇工會終於逐步和解，演員工會也有望開啟更多和談，獲取更多利益，而這場大罷工已經迎來好萊塢票房嚴重虧損，眾多影視項目都缺少演員、編劇的宣傳，導致關注度也大減。

罷工 AI 投票

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