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馬斯克批工會訴求加速三大車廠破產 拜登力挺罷工抗爭

編譯黃淑玲／綜合外電
馬斯克抨擊聯合汽車工會，加薪40%的要求，將讓三大汽車巨頭進入破產。（路透）
馬斯克抨擊聯合汽車工會，加薪40%的要求，將讓三大汽車巨頭進入破產。（路透）

電動大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克周二在X發文抨擊美國聯合汽車工會（UAW），認為工會要求加薪40%、每周工時32小時，「很確認可以將通用汽車、福特汽車、克萊斯勒推進破產的快車道」。

周二稍早，美國總統拜登親赴通用汽車在底特律郊區的工廠，聲援工會的訴求。拜登鼓勵汽車工人對通用、福特與克萊斯勒母公司Stellantis發動的罷工抗議，他拿著大聲公對在場工人說：「堅持下去。你們應該得到你們賺的，而你們賺得遠比現在被付薪水還多。」

目前工會經過談判，已將加薪訴求幅度由一開始的40%降至36%。

特斯拉和Lucid這些純電動車廠沒有工會組織，公司通常會將限制型股票和員工認股計畫做為薪酬方案的很重大部分。由於電動車的可動零組件較少，需要的工人數量也隨之減少，UAW擔心電動車發展的代價是工人失業或減薪。

彭博新聞指出，馬斯克並不是唯一一個認為UAW若取得重大勝利，底特律汽車巨人就要遭殃的人。Brandywine Global投資組合經理人Patrick Kaser上周受訪時也說：「如果UAW如願以償，那將明顯對三大公司的競爭力造成實質損害。」

8月進行的蓋洛普民意調查顯示，就這次罷工，75%受訪美國成年人站在UAW這一邊，19%支持汽車公司。而若看對於組織起來的勞方的支持，67%挺工會，雖然支持率較一年前的71%低，但與2009年歷史低點48%相比，仍得到強大認同。

汽車工會罷工帶來的經濟損失估計已達16億美元，工廠長期停工可能影響密西根州等對於拜登能否連任成功極為重要的幾個州的經濟表現。不過拜登力挺工會的抗爭，周二被問到是否同意UAW的加薪40%要求時，他回答：「是的。我想他們應該能夠如此爭取。」

尋求共和黨總統候選人提名的前總統川普周三將前往密西根州造勢。川普與拜登相繼造訪此區，可見罷工和贏得工會支持，已成為2024年選舉的重點。

美國總統拜登26日到密西根州底特律附近的Van Buren Township，聲...
美國總統拜登26日到密西根州底特律附近的Van Buren Township，聲援聯合汽車工會。（美聯社）

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