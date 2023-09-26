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食品雜貨帶動營收 好市多獲利優預期 有樣商品搶得凶

編譯季晶晶／綜合外電
好市多（Costco）周二公布財報，上季獲利超越華爾街預期。（路透）
好市多（Costco）周二公布財報，上季獲利超越華爾街預期。（路透）

好市多（Costco）周二公布財報，上季獲利超越華爾街預期，因為消費者轉向這家會員制零售賣場購買日用食品雜貨，使到店次數增加，但他們減少採購食品之外的高價商品。

根據財務長Richard Galanti，在截至9月3日止的會計年度第4季，好市多在全球和美國的客流量分別較去年同期增加5.2%和5%，全球和美國的平均客單價則各下降近4%和4.5%。

這使得好市多的營收達到789億美元，表現優於前身為路孚特的LSEG訪調分析師預估的779億美元。淨利增加到22億美元，合每股4.86美元，優於市場預期的4.79美元，也高過一年前的18.7億美元或每股4.2美元。

同店銷售年增1.1%，但在最大市場的美國僅成長0.2%。過去兩季，美國同店銷售基本上持平於一年前。如果不考慮油價變化，同店銷售總體成長3.8%，在美國成長3.1%。

通膨促使更多消費者註冊或更新好市多會員資格，截至上季，該公司付費會員增至7,100萬家庭會員，比去年同期增加近8%，高於新店開設的成長率，後者略低於3%。上季也有更多會員選擇了年費較高的黑鑽會員（Executive Membership），會員數增加到3,230萬，比前一季多出98.1萬，在所有付費會員的占比略高於45%，而這些黑鑽會員在全球銷售的占比是73%。      

近幾季，由於食品雜貨花費和住房成本居高不下，好市多注意到消費者減少購買一些大件商品和非必需消費品。受此趨勢影響，電子商務的銷售比一年前下降0.8%。但Galanti補充表示，部分非必需消費品仍在官網上熱銷，甚至有一樣很難維持庫存，即使限量購買也在上網後幾小時就搶光光，那就是1英兩重的黃金條塊。

投資人一直在期待好市多提高會員費，這是該公司的主要營收來源。好市多上次提高收費是2017年6月，按照慣例應在2023年初提高會員費。Galanti在財報電話會議上回覆分析師時說，提高會員費是時間問題，但拒絕說明具體時間。

好市多 華爾街 油價

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