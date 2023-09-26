被控助淫魔走私少女 摩根大通銀行砸7500萬元和解

摩根大通銀行紐約總部。（路透）

26日公開的法庭文件顯示，被控幫助淫魔艾普斯坦 走私少女的摩根大通 銀行（JPMorgan Chase）同意以7500萬元和解維京群島政府提出的官司。生前被定罪的艾普斯坦2019年在獄中自殺。

維京群島政府去年12月告摩根大通無視多方警告，任艾普斯坦運用他在銀行的帳戶為非作歹，求償1.9億元。一個月後，曾遭艾普斯坦淫虐的受害人，也對摩根提出團體訴訟，今年6月，摩根同意以2.9億元和近200名受害人和解。

摩根銀行則控告當時力主要繼續讓艾普斯坦當「大客戶」的高階主管史戴立（James E. Staley），害摩根銀行成為被告，要如今當巴克萊銀行執行長的史戴立賠償律師費等。雙方達成「秘密和解」，內容不公開。

付給維京群島的7500萬元主要用來贊助這塊美國領地上的慈善組織，剩下的2000萬用來支付打官司用掉的律師費。其中，3000萬贊助專門幫助當地性犯罪受害人的慈善團體，2500萬用來幫助執法員警取締性交易為目的的人口走私等犯罪行為。

維京群島政府說，會從中拿出1000萬幫助被艾普斯坦糟蹋過的女性心理復健。

艾普斯坦2019年8月在曼哈頓聯邦監獄自殺，生前是摩根銀行的大客戶。檢方以淫虐未成年少女罪名起訴他，2008年他向法院認罪，在紐約、佛州 和維京群島成為登記在案的性犯罪之後，摩根大通照樣把他當做貴賓客戶，2013年才和他斷絕往來。

艾普斯坦多次支付未成年少女和年輕女性鉅額費用，摩根高管不理會各方警告，事經揭露，銀行不得不承認「疏忽」，若不和解，維京群島提告案再過幾周即將舉行審判庭。

維京群島說，兩造和解表示摩根「實質承諾」盡力發現、嚇阻性交易人口走私，摩根說它會「繼續對抗人口走私。」