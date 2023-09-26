新州前州長出軌男職員下台 蟄伏20年返政壇競選市長

因同性婚外情下台的新州前州長麥格利維，準備競選澤西市長。(美聯社)

新澤西州 前州長麥格利維(Jim McGreevey)20年前承認與一名男雇員發生同性婚外情而辭職，經過長期蟄伏後，現在準備重返政壇，準備競逐澤西市(Jersey City)市長，但他否認是未來的踏腳石。

麥格利維是新州 第52任州長，在醜聞辭職後在多個領域重塑自己的形象，現在是一個為釋囚提供職業培訓中心的執行董事，外界視他為再返政壇鋪路。

這一天當他身穿深色西裝，打著領帶，返到這個培訓及就業中心時，學員們還不知道該怎麼稱呼他時，教官就大叫「州長」。

早在今年6月，麥格利維在接受哥倫比亞廣播公司(CBS)訪問時，已透露正在考慮競選澤西市長。

麥格利維表示，「如果你願意的話，也許有機會將此視為最後一幕。」又說他的朋友、加州聯合市(Union City)市長斯塔克(Brian P. Stack)也鼓勵他這樣做。

現任澤西市市長佛洛普(Steven Fulop)已領導該市長達十年，現在是第三任內，今年4月宣布爭取民主黨 提名2025年競逐新澤西州州長，接替不再尋求連任的現任州長墨菲(Phil Murphy)。

佛洛普是第一個宣布競選州長的人，留下的空缺成為麥格利維重返政壇的目標。

麥格利維受訪時表示，其競選重點是關注這個新州第二大城市的「生活品質問題」，同時否認是為未來更上一層樓的踏腳石，說是已從高峰下來，再沒他想。澤西市市長選舉是沒分黨派的，選民只問政績。

麥格利維曾是一位受歡迎的民主黨人，2004年8月，已有兩個孩子的麥格利維在記者會上承認是同性戀者，又說與另一個男人發生雙方同意的婚外情，是違反了婚姻承諾。

當時麥格利維一名男雇員西佩爾(Golan Cipel)準備控告他性騷擾，他趕在訴訟前辭職。他的助手說是西佩爾勒索500萬元，在他辭職後訴訟亦告撤銷。但麥格利維也於2008年與妻子離婚。