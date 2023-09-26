控亞馬遜哄抬物價、超額收費…FTC聯手17州喊「禁」

亞馬遜成立近30年來，面臨最艱巨的法律挑戰之一。(路透)

聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission, FTC)與全美17州控告網路零售大廠亞馬遜 (Amazon)，指稱該公司挾龍頭地位哄抬線上物價、向賣家超額收費並抑制競爭。

經過好幾年調查，這起訴訟26日於亞馬遜總部所在的華盛頓州 聯邦法院提出，是亞馬遜成立近30年來最艱巨的法律挑戰之一。

FTC與17州提起的集體訴訟指稱亞馬遜違反聯邦與州反托拉斯法，要求法院下達永久禁令，禁止亞馬遜從事非法行為。

這起訴訟指稱，亞馬遜阻止賣家在其他網站採行較低價格以藉此阻撓公平競爭，與加州 去年所提另一訴訟相呼應。

訴訟稱，亞馬遜將賣家在其他網站以較低價販售的商品資訊加以掩蓋， 並向賣家收取高額費用，迫使抬高在亞馬遜及其他電子商務網站上的價格，以保持其產品在亞馬遜平台的競爭力。

FTC主席可汗(Lina Khan)聲明，起訴書詳細指控亞馬遜如何利用壟斷權力自肥、提高價格並且對數千萬美國家庭顧客以及依賴亞馬遜的數十萬企業降低服務品質。

亞馬遜強硬抗辯，認為FTC在事實和法律上都錯誤，背離保護消費者和競爭的職責；法務總監扎波斯基(David Zapolsky)說，FTC堅持控告將導致消費者產品選擇少、價格高、送貨慢、小企業選項變少，有違反托拉斯法的初衷。

這起訴訟並指控亞馬遜藉由付費廣告取代搜尋結果，讓消費者輕易隨著廣告購物，並迫使賣家將總收入將近一半付給亞馬遜；又指稱，亞馬遜強制賣家使用其物流服務。

統計顯示，亞馬遜在電子商務市場占有率約40%，絕大多數商品來自獨立賣家；大量賣家靠亞馬遜平台做生意、並使用亞馬遜物流及庫存設施，讓亞馬遜予取予求。

哥倫比亞特區也針對亞馬遜吃定第三方賣家的運作模式提起訴訟，但去年稍早一聯邦法官駁回訴訟，目前正上訴中。