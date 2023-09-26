跨黨派參議員提案 支持大學採台灣華語教育計畫

跨黨派參議員今天將提出一份決議案，要求美國大學支持與台灣的教育合作，作為替代中國政府所資助教育計畫的選項。（歐新社）

美國跨黨派聯邦參議員 今天將提出一份決議案，要求美國大學支持與台灣的教育合作，作為替代中國政府所資助教育計畫的選項。

共和黨籍參議員布萊克本（Marsha Blackburn）和民主黨籍參議員馬基（Ed Markey）的辦公室告訴美國新聞網站Axios，兩人將提出決議案，內容呼籲美國大專院校支持「台美教育倡議」（U.S.-Taiwan Education Initiative）。

報導指出，中國政府在美國資助的華語計畫因為受到愈來愈多檢視，因此正陸續結束；反觀美台關係正在增強，或許能填補相關空缺。

受到來自美國政府愈來愈大壓力的影響，美國各大專院校內開設的孔子學院數量已由2017年的100多所，銳減至今年初的僅7所。孔子學院是受中國教育部 資助，設於外國教授華語和中華文化。

孔子學院曾傳出會在課堂上和校園內禁止討論敏感話題。美國2018年度國防授權法（2018 National Defense Authorization Act）已禁止從美國國防部獲得語言計畫資金的大學，同時接受中國政府資助的語言計畫。

美國政府更已在2020年8月將孔子學院認定為外國代理人，要求須向美國國務院 揭露人事和資金來源資料。

不過，美國大專院校行政單位曾表達擔心學生因此少了學習華語的機會，因為華語在商業、政治和其他行業仍是一項重要技能。

美國和台灣政府2020年12月推出台美教育倡議，提供資金和支援讓美國人接受由在美台兩地的台灣教師教授華語，另方面也支持台灣人學習英文。

提出決議案的參議員之一布萊克本在聲明中表示：「我們的高等教育機構必須免於受到中國的控制，同時繼續提供學生有關文化、歷史和語言的教育。」

另位提案參議員馬基則在聲明中說：「如果我們想要繼續與台灣打造強健關係，便有必要支持兩國之間的外語交換活動。」