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受美汽車罷工影響？寧德時代與福特在美合作電池廠暫停

記者黃雅慧／即時報導
寧德時代與福特在美建廠遭眾議院旗下委員會調查，寧德當時回應與福特汽車的項目在正常推進當中。（美聯社）
寧德時代與福特在美建廠遭眾議院旗下委員會調查，寧德當時回應與福特汽車的項目在正常推進當中。（美聯社）

中國電池巨頭寧德時代與美國福特汽車在美合作電池工廠叫停。福特汽車25日表示將暫停位於密西根州、與寧德時代合作的電動車電池廠的建設工作，並限制建設支出，直到有信心可以有競爭力地運營該工廠。外界認為這可能與美國汽車工人罷工有關，也有推測原因來自於美國眾議院的調查壓力。

福特表示，因對其運營工廠的競爭力感到擔憂，且該工廠有「各種考慮因素」。因該發布時間點正好遇上全美汽車工人聯合會（UAW）的罷工行動，福特與UAW的談判中一再提高條件，但未能達成協議。不過，福特方面並未證實相關停工決定是否與罷工存在任何關聯。

事實上，該建廠計劃一波三折，7月該計劃遭眾議院轄下的兩個委員會調查。眾議院籌款委員會主席Jason Smith、中國特別委員會主席Mike Gallagher 聯署致函福特汽車，要求解釋交易是否違反《削減通膨法案》中的「外國關注實體」製造或組裝、寧德時代與強迫勞動的關係，以及所創造的就業機會是否會流向中國的問題。

對於美國官方的調查，寧德時代董秘處職員當時強調，目前正常推進該計劃。同時也指出公司不擁有該電池廠的股權，僅向福特進行有償的技術許可；福特當時也回應，公司正待美國財政部的指引，確保協議不違反當局的要求，重申擁有該廠的營運權。

福特2月宣布計劃斥資35億美元建立電池廠，將使用寧德時代的磷酸鐵鋰無模組電池包（CTP）技術。福特當時表示，該工廠被稱為密西根州BlueOval電池園（BlueOval Battery Park Michigan），是福特「對美國製造業的承諾」的一部分。計畫於2026年投產，雇用2,500名工人，每年生產的電池足以供40萬輛電動車使用。

罷工 眾議院 電動車

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