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聖嬰現象影響 美南幾州今冬凍雨、霙、降雪都將增加

記者顏伶如／即時報導
「聖嬰現象」效應對東北部冬季並沒有特定影響，氣象預報指出，東北部今年冬季氣候大致溫和，但大西洋沿海地區可能出現某些風暴。（路透）
「聖嬰現象」效應對東北部冬季並沒有特定影響，氣象預報指出，東北部今年冬季氣候大致溫和，但大西洋沿海地區可能出現某些風暴。（路透）

國家海洋暨大氣總署(National Oceanic and Atmospheric Administration， NOAA)氣象預報中心(Climate Prediction Center)指出，受到太平洋赤道區域水溫異常升高的「聖嬰現象」(El Nino)影響，今年冬季天候將與過去幾年明顯不同，美南幾州凍雨(freezing rain)、霙(sleet)與降雪都將增加。

有線電視新聞網(CNN)25日報導，「聖嬰現象」效應之下，從這個冬季開始，未來幾年冬季將與過去幾年截然不同。國家海洋暨大氣總署氣象預報中心指出，今年「聖嬰現象」從6月開始，這個月影響將最為明顯，然後持續到2024年春季。

過去3個冬季，美國受到太平洋海水異常變冷的「反聖嬰現象」(La Nina)影響，南部地區出現乾旱，美西部份地點則出現大雪。

國家海洋暨大氣總署指出，出現「聖嬰現象」效應的冬季，高速氣流(jet stream)通常往南移動，使得南部幾州變得更加濕冷，北部則相對乾燥、溫暖。深受乾旱所苦的德州、路易西安納州、密西西比州等地可望獲得更多降雨，但凍雨、霙與降雪機率也隨之增加。

「聖嬰現象」效應的冬季期間，從西北部到洛杉磯山脈、大平原區以及中西部通常氣候較為溫和，雖然偶爾發生風暴個案，但機率並不頻繁，這對同樣面臨乾旱問題的中西部某些地點來說並非好事，做為水源供應重要來源的西北部山區積雪量恐將下降。

「聖嬰現象」效應對東北部冬季並沒有特定影響，氣象預報指出，東北部今年冬季氣候大致溫和，但大西洋沿海地區可能出現某些風暴。

降雪 德州 洛杉磯

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